アシュリー・コール、わずか8試合で解任へ。元アーセナル、チェルシー、イングランド代表のスターは、イタリアでの監督デビューで悪夢のスタートを切った。

コールは3月中旬、チェゼーナから監督に就任。プレーオフ進出を狙うチームを率いたが、初フルタイム監督としての挑戦は苦闘となった。イタリア紙『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』によると、45歳のコールは6月30日に契約満了で退任する。

8試合で1勝3分4敗と低迷し、チームは11位でシーズンを終えた。ミグナーニ解任から続く反発は根強く、コールは懐疑的なファンと不満を抱える選手たちを味方にするのに苦戦した。