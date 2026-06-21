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アシュリー・コール、わずか8試合で解任へ。元アーセナル、チェルシー、イングランド代表のスターは、イタリアでの監督デビューで悪夢のスタートを切った。
セリエBでの悲惨なスタート
コールは3月中旬、チェゼーナから監督に就任。プレーオフ進出を狙うチームを率いたが、初フルタイム監督としての挑戦は苦闘となった。イタリア紙『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』によると、45歳のコールは6月30日に契約満了で退任する。
8試合で1勝3分4敗と低迷し、チームは11位でシーズンを終えた。ミグナーニ解任から続く反発は根強く、コールは懐疑的なファンと不満を抱える選手たちを味方にするのに苦戦した。
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ファンの怒りと経営陣の異動
この監督就任は、カリフォルニア出身の共同オーナー、マイク・メルビー氏の強い意向によるものだった。彼はLAギャラクシー時代に共にプレーし、この元ディフェンダーをよく知っていた。しかしチェゼーナサポーターは新監督を拒絶。ファンは「アシュリー・コール？ いいえ、結構です」と書かれた横断幕を掲げて公然と抗議した。オーナー陣が内部再編を進める中、新スポーツディレクターのアンドレア・マンチーニ氏は後任探しを任されている。 クラブは街全体に広がる不満を受け、監督との契約継続を事実上断念した。一時、取締役会の一部が契約延長を検討したものの、最終的には見送られた。
後任候補を市場で探し回る
チェゼーナはコールの不在を受け、後任監督選びで系統的なアプローチを取っていると首脳陣が表明した。2日前、ゼネラルディレクターのコラード・ディ・タラント氏は現監督続投の噂を否定し、候補を慎重に絞り込んでいると語った。 「アンドレア・マンチーニは細部まで計画的に候補を慎重に評価している。この人選は『最も速い』や『最も安心できる』ではなく、『正しい選択』をするために時間を掛ける価値がある」と語った。最終候補には、イタリア下部リーグで実績のあるエマヌエーレ・トロイゼやステファノ・ヴェッキの名前が挙がっている。
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チェゼーナとコールの今後はどうなるのか？
チェゼーナは来季体制に向け監督候補の範囲を広げ、グイド・パグリウカ氏との初期交渉を一時中断した。一方、イタリアで短期間ながら失敗に終わったコール氏は再出発が必要だ。チェルシーのレジェンドは傷ついた監督としての評判を立て直すため、再びアシスタントコーチを探す可能性もある。