アシュラフ・ハキミの代理人がレアル・マドリード復帰の噂に言及、PSGのスターは2度目のチャンピオンズリーグ制覇を目指す

スペインのメディア『マルカ』は以前、同クラブの有名なユースアカデミーで育ったこの選手が、レアル・マドリードに復帰する可能性があるとほのめかしていた。

しかし、カマーノ氏は、公式な接触や移籍の可能性に関する噂を即座に否定した。スペインのビッグクラブへの復帰に関する話し合いがあったかとの問いに、彼はきっぱりとこう答えた。「いいえ、そのようなことは一度もありません」

さらに同代理人は、パリでのスタッフやチームメイトとの関係を強調し、ハキミが現在の所属クラブへの忠誠心を固めていることを裏付けた。カマーノは次のように付け加えた。「パリのクラブとの契約はあと3年残っており、現時点では彼はパリ・サンジェルマンのことしか考えていない。彼は監督やチームメイトと非常に良好な関係を築いており、この国での生活にも満足している。今のところ、彼が去るという話は全くない。」