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アシュラフ・ハキミの代理人がレアル・マドリード復帰の噂に言及、PSGのスターは2度目のチャンピオンズリーグ制覇を目指す
PSGプロジェクトに対するハキミの献身
サンティアゴ・ベルナベウへの復帰をほのめかす噂が絶えないにもかかわらず、ハキミはパリ・サンジェルマンで落ち着き、満足している。彼の代理人であるアレハンドロ・カマーノは、この右サイドバックの当面の将来は引き続きリーグ・アンにあることを明らかにした。彼は2029年6月まで契約を結んでいる。このモロッコ代表のスター選手は、2021年の加入以来、パリ・サンジェルマンの中心選手となっている。
カマーノはwinwinの取材に対し、次のように語った。「アシュラフはPSGでとても幸せだ。彼はそこで非常に心地よく過ごしており、2度目のチャンピオンズリーグ制覇を目指し、チームを可能な限り遠くへ導きたいと考えている。」
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レアル・マドリード復帰の噂を否定
スペインのメディア『マルカ』は以前、同クラブの有名なユースアカデミーで育ったこの選手が、レアル・マドリードに復帰する可能性があるとほのめかしていた。
しかし、カマーノ氏は、公式な接触や移籍の可能性に関する噂を即座に否定した。スペインのビッグクラブへの復帰に関する話し合いがあったかとの問いに、彼はきっぱりとこう答えた。「いいえ、そのようなことは一度もありません」
さらに同代理人は、パリでのスタッフやチームメイトとの関係を強調し、ハキミが現在の所属クラブへの忠誠心を固めていることを裏付けた。カマーノは次のように付け加えた。「パリのクラブとの契約はあと3年残っており、現時点では彼はパリ・サンジェルマンのことしか考えていない。彼は監督やチームメイトと非常に良好な関係を築いており、この国での生活にも満足している。今のところ、彼が去るという話は全くない。」
ヨーロッパ各地で輝かしい実績を残したキャリア
ハキミのレアル・マドリードでの経歴はよく知られており、2017年にジネディーヌ・ジダン監督の下でトップチームデビューを果たした。その最初の在籍期間中、彼は17試合に出場し、FIFAクラブワールドカップとチャンピオンズリーグを制したチームの一員となった。しかし、定位置を確保するには苦戦し、その結果、ボルシア・ドルトムントへの2年間のレンタル移籍という転機を迎えた。
その後、インテルでの大成功を収めたシーズンを経て、4300万ユーロの移籍金で加入したアントニオ・コンテ監督率いるチームでセリエA優勝を果たした。PSGに移籍して以来、彼は世界最高峰の攻撃的サイドバックの一人としての評価を確固たるものとしている。
10代の頃にレアル・マドリードで優勝を経験している彼は、再びチャンピオンズリーグを制覇したいという強い意欲を持ち続けており、それがフランスでの活躍の原動力となっている。
- AFP
未来に焦点を当てる
最近契約を2029年まで延長したハキミは、ルイス・エンリケ監督の戦術において依然として中心的な存在だ。このモロッコ代表選手は、スペイン人指揮官の下で才能を開花させ、現在のPSGのシステムが許す攻撃的な自由を存分に活かしている。クラブのフォワード陣との連携は、フランス王者にとって引き続き重要な攻撃の起点となっている。
一方、ハキミには先週、CAFがセネガルから開催権を剥奪し、モロッコに2025年アフリカネイションズカップの開催権を授与したと発表したことで、朗報が届いた。