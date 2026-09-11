ヴァシリイェ・アジッチは現在、サッスオーロの選手で、アルベルト・アクイラーニのもとで目覚ましい成長を遂げている。中盤に負傷者を抱えるユヴェントスが、彼に本格的に賭けなかったことを悔やみかねないほどだ。Sassuolo Channelのインタビューに応じたこのMFは、次節のリーグ戦でルチアーノ・スパレッティ率いるチームと敵として対戦するのを前に、ユヴェントスで味わったあらゆる感情を語った。
翻訳者：
アジッチ：「ユベントスでのデビュー戦では、家族は涙を流していた。インテル戦でのゴールは永遠に僕の心の中に残る」
特別な試合
「自分の心にとってとても特別な試合になるだろう。だが、彼らを倒し、勝ち点を取るためにできる限りのことをするつもりだ。そのために僕たちはサッカーをしている。勝つためにね」
始まり
「学校ではいつもスポーツをしに行くのが好きでした。きっと子どもの頃からボールにすぐ心を躍らせていたからだと思います。小さい頃、友だちとずっと学校で過ごす時間は、本当に一生覚えている時期です。とても素晴らしい思い出があります。子どもの時はいつだって楽しむことを求めます。別のチームに行く前まで長い間一緒だったコーチがいて、その人は本当に素晴らしい指導者で、多くのことを学ばせてもらいました。感謝することしかできません。
ブドゥチノストにも本当に感謝しています。自分を信頼してくれて、若い選手に必要なすべてを与えてくれました。16歳の時にブドゥチノストで初めての試合に出場し、素晴らしいゴールを決めました。8月28日のことです。この日は一生忘れません」
ユヴェントス
「ユヴェントスに来た時は興奮していた。自分のクオリティーを示し、イタリアでこのチャンスに値することを証明するために、できることはすべてやった。偉大な選手たちと一緒にトレーニングすることは非常に重要だ。僕は18歳で、すべての監督、そしてすべての選手から本当に多くを学んだ。ユヴェントス・ネクスト・ジェンは非常に優れたシステムで、クラブによってとてもよく構築されている。ムハレモヴィッチは間違いなく、あのプロジェクトから出てきた多くの選手の一人だ」
デビュー戦で家族が涙
「ユヴェントスでデビューした時、家族はスタジアムにいました。僕がピッチに入って、そして試合が終わった後、2人とも泣いているのが見えました。本当に感動的な一日でした。僕がずっと夢見てきたことを成し遂げたと言ってくれました。その瞬間、いろいろなことが頭をよぎり、自分の夢を実現したのだと気づきました」
インテルでのゴールを胸に
「インテル戦でのゴール？ それはイタリア・ダービーだった。ユヴェントスでの初ゴールを決め、それをインテル相手にやってのけた。勝利をもたらすゴールでもあったし、その感情は一生持ち続けるだろう。9月13日は自分の心の中で特別な日だ」
アクイラーニ
「監督の考えは非常に明確です。イタリアでよく見られるものとは少し違う部分もありますが、常にボールをつなごうとしています。その点は初日から気に入りました。ここに来る前にアクイラーニと話をして、彼のプレースタイルについて説明を受けていました。気に入りましたし、実際に来てからはすぐに信頼を感じました。僕たちは強いチームで、本当に能力の高い選手がそろっています。もしかすると、このチームのクオリティーには少し驚いた部分もあったかもしれません。僕たちは一緒に大きなことを成し遂げられると思います」
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。