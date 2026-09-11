「学校ではいつもスポーツをしに行くのが好きでした。きっと子どもの頃からボールにすぐ心を躍らせていたからだと思います。小さい頃、友だちとずっと学校で過ごす時間は、本当に一生覚えている時期です。とても素晴らしい思い出があります。子どもの時はいつだって楽しむことを求めます。別のチームに行く前まで長い間一緒だったコーチがいて、その人は本当に素晴らしい指導者で、多くのことを学ばせてもらいました。感謝することしかできません。





ブドゥチノストにも本当に感謝しています。自分を信頼してくれて、若い選手に必要なすべてを与えてくれました。16歳の時にブドゥチノストで初めての試合に出場し、素晴らしいゴールを決めました。8月28日のことです。この日は一生忘れません」