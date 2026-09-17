ヴァシリイェ・アジッチがサッスオーロでまさにブレイクを遂げている。ヴィンチェンツォ・アクイラーニの下でシーズン開幕から先発を務め、主役としてプレーし、攻撃面でも自らのポテンシャルを100％発揮。純粋なトップ下からインサイドハーフへと変貌を遂げている。

このモンテネグロ人MFは『ガゼッタ・デッロ・スポルト』のインタビューで、保有元であるユヴェントスとの直接対決で決めたゴールについて語った。その起用法をめぐっては、いまも多くの後悔を生んでいる。



