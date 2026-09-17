ヴァシリイェ・アジッチがサッスオーロでまさにブレイクを遂げている。ヴィンチェンツォ・アクイラーニの下でシーズン開幕から先発を務め、主役としてプレーし、攻撃面でも自らのポテンシャルを100％発揮。純粋なトップ下からインサイドハーフへと変貌を遂げている。
このモンテネグロ人MFは『ガゼッタ・デッロ・スポルト』のインタビューで、保有元であるユヴェントスとの直接対決で決めたゴールについて語った。その起用法をめぐっては、いまも多くの後悔を生んでいる。
ヴァシリイェ・アジッチがサッスオーロでまさにブレイクを遂げている。ヴィンチェンツォ・アクイラーニの下でシーズン開幕から先発を務め、主役としてプレーし、攻撃面でも自らのポテンシャルを100％発揮。純粋なトップ下からインサイドハーフへと変貌を遂げている。
このモンテネグロ人MFは『ガゼッタ・デッロ・スポルト』のインタビューで、保有元であるユヴェントスとの直接対決で決めたゴールについて語った。その起用法をめぐっては、いまも多くの後悔を生んでいる。
「1週間前にさかのぼる。 この試合をずっと楽しみにしていた。頭から離れなかった。毎日のように考えていたんだ。自分のクオリティーを、最大級のクラブの一つを相手に証明するために、この試合をプレーするのが待ちきれなかった。そして、それが13日だと分かった時、この信じられないような偶然について考えた。何かが起こりそうな気がしていた……。ゴールのイメージが頭の中を巡っていた。そう、考えていたし、ほとんど感じていた」
「今でもまだすべてが不思議な感じだ。彼らとは2年間一緒にプレーした。相手が誰であろうと、自分はいつだって全力を尽くそうとしている。その上で、まあ……特別なものだった。あのゴールは何度も見返したし、その夜はほとんど眠れなかった。普段から夜に試合をするとあまり眠れないものだけど、今回はそこにアドレナリンや感情、強い感覚も加わった。ほぼ徹夜の夜だった」
「スパレッティとは試合前に顔を合わせた。アクイラーニにあいさつしたあと、彼はベンチにいた僕を探しに来てくれて、僕も彼のもとへ向かった。すると、今季のスタートぶりを褒めてくれた。その振る舞いは本当にうれしかったし、そのことに感謝している」
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「今大事なのは継続してプレーすること。そのためにサッスオーロで自分にとってふさわしい環境を見つけることができたし、本当に満足している。みんなの信頼も感じているし、その先に何が起こるかは今後分かるだろう。僕は毎日全力を尽くしている。ユベントスではもう少しプレーできたかもしれないし、少なくともそう願っていた。自分にはその資格もあったのかもしれないけど、それは僕が決めることではないので、これでいい。ユベントスではいい試合もいくつかできたし、より多くの出場機会を得て、自分の価値を示すためにサッスオーロへ来るという今の道のりは、最も理にかなった選択だった。今はこのクラブのためにすべてを捧げるつもりだ」
「サッスオーロは1月の時点ですでに僕を欲しがっていた。その後、夏にも僕を追ってくれた。違いを生んだディテールが1つあった。パルミエーリSDが僕と話すためにトリノまで来てくれて、さらにアクイラーニ監督とビデオ通話をつないでくれたんだ。監督は自分のプロジェクトと、そこで僕が担う役割をとても明確に説明してくれた。その時点で選択は簡単だった。パルミエーリの行動には心を打たれたよ。誰にでもできることではないからね」
「ポジション？ 僕は8番か10番だ。とりわけトップ下が本職で、そこで最もやりやすい。でも、アクイラーニが言うように、ポジションを決めるのは勇気なんだ」