また、マヌエル・アカンジも記者会見に臨み、チャンピオンズリーグ2026-27のリーグフェーズ第2戦に向けて語った。明日夜、サン・シーロでインテルがブルージュと対戦する。

インテルでの野心やクラブの成長に加え、スイス人DFはマンチェスター・シティが直面しているスポーツ上の審理についても改めて言及した。同クラブが獲得したタイトルの多くが剥奪される可能性がある。