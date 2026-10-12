あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
Akanji InterGetty Images
Emanuele Tramacere
翻訳者：

アカンジ「シティに何が起こるかは心配していない。あのタイトルはピッチ上で勝ち取ったものだ」

インテル
UEFAチャンピオンズリーグ
インテル 対 クラブ・ブルッヘ
クラブ・ブルッヘ

インテル対クラブ・ブルージュに向けたスイス人DFの記者会見。

また、マヌエル・アカンジも記者会見に臨み、チャンピオンズリーグ2026-27のリーグフェーズ第2戦に向けて語った。明日夜、サン・シーロでインテルがブルージュと対戦する。

インテルでの野心やクラブの成長に加え、スイス人DFはマンチェスター・シティが直面しているスポーツ上の審理についても改めて言及した。同クラブが獲得したタイトルの多くが剥奪される可能性がある。

  • チャンピオンズリーグで好成績を収める

    「目標は上位8チームに入ることだ。その先どうなるかは、また見ていきたい。昨年とは違うことがたくさんあるが、まずは明日の試合に勝って良いスタートを切りたい。自分たちが進んでいける道のりには大きな自信を持っている。選択肢が豊富にあることも分かったし、先発メンバーが変わっても良いプレーができる。今年、どんなことが起こるかとても楽しみにしている」

  • マンチェスター・シティの混乱は心配していない

    「もちろん、今起きていることをそれほど心配してはいない。インテルに集中している。私はタイトルを勝ち取ってきたし、自分たちがピッチ上で何をしてきたか分かっている」

  • クラブ・ブルッヘは最後のチャンスではない

    「ここに来て2年目ですが、居心地はいいです。今後どうなるかは分かりませんが、チャンピオンズリーグでは勝ち進みたいと思っています。ここではとても充実しています。イタリアでは再び同じ結果を残したいですし、ヨーロッパではどうなるか見てみましょう。目標はブルージュに勝つことですが、上位8チームに入るための最後のチャンスだとは思いません。ただ、私たちの目標は明日から勝ち始めることです」

    • この物語を楽しんでいただけましたか？

    GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

    GOALをGoogleでフォロー
UEFAチャンピオンズリーグ
インテル crest
インテル
INT
クラブ・ブルッヘ crest
クラブ・ブルッヘ
CLB