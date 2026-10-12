また、マヌエル・アカンジも記者会見に臨み、チャンピオンズリーグ2026-27のリーグフェーズ第2戦に向けて語った。明日夜、サン・シーロでインテルがブルージュと対戦する。
インテルでの野心やクラブの成長に加え、スイス人DFはマンチェスター・シティが直面しているスポーツ上の審理についても改めて言及した。同クラブが獲得したタイトルの多くが剥奪される可能性がある。
また、マヌエル・アカンジも記者会見に臨み、チャンピオンズリーグ2026-27のリーグフェーズ第2戦に向けて語った。明日夜、サン・シーロでインテルがブルージュと対戦する。
インテルでの野心やクラブの成長に加え、スイス人DFはマンチェスター・シティが直面しているスポーツ上の審理についても改めて言及した。同クラブが獲得したタイトルの多くが剥奪される可能性がある。
「目標は上位8チームに入ることだ。その先どうなるかは、また見ていきたい。昨年とは違うことがたくさんあるが、まずは明日の試合に勝って良いスタートを切りたい。自分たちが進んでいける道のりには大きな自信を持っている。選択肢が豊富にあることも分かったし、先発メンバーが変わっても良いプレーができる。今年、どんなことが起こるかとても楽しみにしている」
「もちろん、今起きていることをそれほど心配してはいない。インテルに集中している。私はタイトルを勝ち取ってきたし、自分たちがピッチ上で何をしてきたか分かっている」
「ここに来て2年目ですが、居心地はいいです。今後どうなるかは分かりませんが、チャンピオンズリーグでは勝ち進みたいと思っています。ここではとても充実しています。イタリアでは再び同じ結果を残したいですし、ヨーロッパではどうなるか見てみましょう。目標はブルージュに勝つことですが、上位8チームに入るための最後のチャンスだとは思いません。ただ、私たちの目標は明日から勝ち始めることです」
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