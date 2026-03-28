アカンジ：「インテルは誰をも恐れない。我々はセリエA優勝とコッパ・イタリアのタイトルを狙っている」

スイス代表は昨日の夜に行われたドイツとの親善試合で4-3で敗れたものの、その戦いぶりは誰もが驚かされた。しかし、マヌエル・アカンジは、何よりもまずインテルでのシーズン終盤戦に100％集中し続けている。
このスイス人センターバックは、結果が出ないことによるプレッシャーに惑わされることなく、Sportmediasetの取材に対し、ネラッズーリ（インテル）が誰をも恐れることなく、カップ戦とリーグ戦の2冠を目指していると改めて強調した。
スイス代表は昨日の夜に行われたドイツとの親善試合で4-3で敗れたものの、その戦いぶりは誰もが驚かされた。しかし、マヌエル・アカンジは、何よりもまずインテルでのシーズン終盤戦に100％集中し続けている。
このスイス人センターバックは、結果が出ないことによるプレッシャーに惑わされることなく、Sportmediasetの取材に対し、ネラッズーリ（インテル）が誰をも恐れることなく、カップ戦とリーグ戦の2冠を目指していると改めて強調した。
「残りの2つの大会、セリエAとコッパ・イタリアの両方で優勝したい。セリエAでは現在首位で、6ポイントのリードを保っている。最後までこの位置を守り抜きたいし、コッパ・イタリアでも同じだ。次はコモとのホームゲームだが、そこでも勝利し、タイトルを獲得したい」
「正直なところ、私たちは自分たちのことだけに集中しています。相手チームのことなど気にしていませんし、何より誰をも恐れてはいません（笑）。自分たちの試合に勝つこと、それができればチャンピオンになれるのです」