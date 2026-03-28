アカンジ：「インテルは誰をも恐れない。我々はセリエA優勝とコッパ・イタリアのタイトルを狙っている」

スイス代表は昨日の夜に行われたドイツとの親善試合で4-3で敗れたものの、その戦いぶりは誰もが驚かされた。しかし、マヌエル・アカンジは、何よりもまずインテルでのシーズン終盤戦に100％集中し続けている。





このスイス人センターバックは、結果が出ないことによるプレッシャーに惑わされることなく、Sportmediasetの取材に対し、ネラッズーリ（インテル）が誰をも恐れることなく、カップ戦とリーグ戦の2冠を目指していると改めて強調した。



