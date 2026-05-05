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アウレリオ・デ・ラウレンティスが残留条件4つを提示した一方、アントニオ・コンテもナポリでの将来に関する要求を示した。
コンテが譲れない条件を明示
『イル・マッティーノ』紙によると、コンテ監督はディエゴ・アルマンド・マラドーナ・スタジアムでの挑戦を続けたいと考えているが、スポーツ面での重要な問題については姿勢を軟化させるつもりはないという。
妥協を拒むコンテは、クラブ上層部から干渉を受けず、トップチームに関する自身のビジョンを尊重する確約を求めている。
今シーズン序盤、審判判定への抗議でクラブの支援が不十分だったこと、約束されたインフラ整備が進んでいないことも不満の原因だ。
ただし、スポーツ部門と他部門の明確な分離が実現すれば、当面は施設問題を見過ごす意向だという。
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デ・ラウレンティスは4つの明確な条件を提示した
ナポリのデ・ラウレンティス会長は、間近に迫ったボローニャ戦後に予定される会談で自身の条件を示す構えだ。
2026-27シーズンに向けて、会長は4つの具体的な要求を用意している。最も重要なのは、現在約1億1500万ユーロの人件費を削減することだ。同時に、チームにはチャンピオンズリーグ出場権を獲得し、初戦を突破してほしいと考えている。
さらに来季に向けて補強候補5名をリストアップし、チーム刷新も図る。
予算の制約とチームの変遷
交渉では財政が鍵だ。ナポリは資金があっても収支は赤字で、補強や給与は慎重に管理する必要がある。
デ・ラウレンティス会長は、約1億9000万ユーロを長期的な安定確保に充てる方針で、無謀な支出は避ける。
インテルやユヴェントスで「スポーツプロジェクト」が骨抜きになったと判断し離脱した経験を持つコンテは、今回の財政的制約が自身の競争心と両立するかを見極める必要がある。
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ナポリの将来を決めるサミットが間もなく開催される。
ナポリはCL出場権を数学的に確定させてから技術プロジェクトを話し合いたい。
2026-27シーズンはクラブ創立100周年という節目で、デ・ラウレンティス会長は表舞台に復帰したい考えだ。しかし、これはスポーツ部門の全権を望むコンテ監督の意向と衝突する可能性がある。
ボローニャ戦後の会談で、コンテがプロジェクトに残るかどうかが決まる。