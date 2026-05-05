『イル・マッティーノ』紙によると、コンテ監督はディエゴ・アルマンド・マラドーナ・スタジアムでの挑戦を続けたいと考えているが、スポーツ面での重要な問題については姿勢を軟化させるつもりはないという。

妥協を拒むコンテは、クラブ上層部から干渉を受けず、トップチームに関する自身のビジョンを尊重する確約を求めている。

今シーズン序盤、審判判定への抗議でクラブの支援が不十分だったこと、約束されたインフラ整備が進んでいないことも不満の原因だ。

ただし、スポーツ部門と他部門の明確な分離が実現すれば、当面は施設問題を見過ごす意向だという。



