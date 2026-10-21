ピエロ・アウジリオの次の舞台はプレミアリーグになるかもしれない。イル・ジョルナーレによると、トッテナムはインテルの元幹部アウジリオの起用を検討しているという。クラブの組織体制を強化するためで、ロベルト・デ・ゼルビが直接、アウジリオを候補として推したとされる。





アウジリオがインテルで培った経験は、イタリアと国際的な移籍市場に関する知識と相まって、トッテナムにとって強みになるとみられる。クラブは的を絞った投資と長期的な計画を通じ、競争力のあるプロジェクトを築こうとしている。