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Gianluca Minchiotti
翻訳者：

アウジリオ、トッテナムにさらに近づく。デ・ゼルビとの戦略

トッテナム
移籍情報
インテル

インテルの元スポーツディレクターに新たな挑戦が待ち受ける

ピエロ・アウジリオの次の舞台はプレミアリーグになるかもしれないイル・ジョルナーレによると、トッテナムはインテルの元幹部アウジリオの起用を検討しているという。クラブの組織体制を強化するためで、ロベルト・デ・ゼルビが直接、アウジリオを候補として推したとされる。


アウジリオがインテルで培った経験は、イタリアと国際的な移籍市場に関する知識と相まって、トッテナムにとって強みになるとみられる。クラブは的を絞った投資と長期的な計画を通じ、競争力のあるプロジェクトを築こうとしている。

  • デ・ゼルビとの協働が実現すれば、監督が求める技術面の要件とロンドンのクラブの移籍市場戦略を、より密接に結び付けられるだろう。ただし現時点で、アウジリオのトッテナム加入について公式な確認はない。

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