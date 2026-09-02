アウジリオのクラブへの影響力は、在任期間の最後の段階に至るまで依然として極めて重要であり、夏の戦力補強を統括し、ピオ・エスポジトとの長期契約延長もまとめた。現時点でクラブ側が引き留めに向けた対抗策を講じていないことから、その退任はスポーツ部門のマネジメント体制に巨大な空白を残すことになる。インテルの首脳陣は間もなく、この世界で最も経験豊富なディレクターの1人の後任を埋めるべく、技術部門を再設計するという困難な課題に直面することになる。