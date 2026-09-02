Buzzi
翻訳者：
アウジリオがインテルを去る、ひとつの時代が終わる。28年を経て、契約は更新されない
ジュゼッペ・メアッツァで一つの時代が終わる
ピエロ・アウジリオはインテルを離れる準備を進めていると報じられており、ネラッズーリとの28年にわたる特筆すべき関係に終止符を打つことになりそうだ。 インテル・ミラノによれば、『コリエレ・デッロ・スポルト』、アウジリオは2027年6月まで残る現行契約を延長しない意向を、すでに伝えているという。このニュースはイタリアのクラブに衝撃を与えており、現代のフロント史を象徴する一章が終わりに向かっていることを示している。
輝かしい補強の遺産
アウジリオは1998年にユース部門のセクレタリーとしてインテルの強化部門入りし、2010年にスポーティングディレクターへ昇格して以来、欧州サッカー界でも屈指の巧みな取引をまとめてきた。ベッペ・マロッタとともに働きながら、タイトル獲得チームの編成に貢献すると同時に、移籍市場では見事な手腕を発揮してきた。主な功績には、ハカン・チャルハノールやマルクス・テュラムといった低コスト獲得やフリー移籍に加え、大型売却、そしてクラブキャプテンのラウタロ・マルティネスの発掘が含まれる。
巨大なリーダーシップの空白に備える
アウジリオのクラブへの影響力は、在任期間の最後の段階に至るまで依然として極めて重要であり、夏の戦力補強を統括し、ピオ・エスポジトとの長期契約延長もまとめた。現時点でクラブ側が引き留めに向けた対抗策を講じていないことから、その退任はスポーツ部門のマネジメント体制に巨大な空白を残すことになる。インテルの首脳陣は間もなく、この世界で最も経験豊富なディレクターの1人の後任を埋めるべく、技術部門を再設計するという困難な課題に直面することになる。
ネラッズーリの象徴にとって最後の舞台
今季の戦いが幕を開ける中、このシーズンはアウジリオにとって、退任前にインテルの取締役会で過ごす最後の舞台となる。2024年のグローブ・サッカー・アウォーズで最優秀スポーティングディレクターに選ばれた同氏の市場における手腕は、クラブに安定した土台を残している。今後数カ月は、クラブのスポーツ面での成功における絶対的な柱となった先見性あるリーダーから、インテルがどのように移行していくつもりなのかを見極める期間となる。
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