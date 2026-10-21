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FC Salzburg v AC Milan - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
翻訳者：

アウェー戦のチケット価格をめぐり、ミランが声明「我々はサポーターの味方だ」

UEFAヨーロッパリーグ
ボーンマス 対 ACミラン
ボーンマス
ACミラン

ACミランは、アウェー戦のチケット価格高騰に反対するサポーターの闘いを断固として支持する。


私たちのサポーターは、他クラブのサポーターよりも大幅に高い価格がアウェー席のチケットに設定されたことを受け、次のウディネーゼ戦をボイコットすると発表した。私たちはその不満を理解し、彼らの立場を全面的に支持する。


チームを追ってアウェー戦に足を運ぶには、もともと大きな経済的負担が伴う。チケット代に加え、サポーターは燃料代、高速道路料金、交通費、そして多くの場合は宿泊費も負担しなければならない。だからこそ、どのクラブを応援しているかにかかわらず、サポーターが公平に扱われることがいっそう重要だ。


イタリアサッカーが世界的な魅力を持つのは、ACミランのようなクラブのサポーターが示す忠誠心と情熱によるところが大きい。そのサポーターにアウェー戦で法外なチケット価格を課すことは、不公平なだけではない。プレミアリーグや他の欧州リーグと競争するため、イタリアサッカーが一致団結する必要のある今、リーグの結束を損なう行為でもある。こうした行為はクラブ間の分断を深め、セリエAの大クラブと小クラブの間に不健全な対立をあおるだけだ。



  • 行動計画：私たちが取り組むこと


    ジェリー・カルディナーレの指揮の下、ACミランはセリエAのすべてのファンのために、この問題の解決に貢献していく考えだ。


    高額なアウェー戦のチケット価格に対し、リーグ全体で上限を設けるよう働きかける。また、相互主義に基づく方針を採用する用意もある。我々のファンに平均を上回る価格を設定するクラブは、そのクラブのサポーターがサン・シーロを訪れる際、現行の規則の範囲内で、より高い価格を支払うことになると考えるべきだ。追加の収益が生じた場合は、地域社会を支える慈善活動のため、ミラン財団に寄付する。


    イタリアサッカーが、リーグとして、そしてファンのコミュニティーとして団結すべき時が来た。この重要な文化的存在が、かつてないほどの試練にさらされている今はなおさらだ。


    所属クラブの規模によってファンへの扱いを変えていては、イタリアサッカーは成長できない。我々は皆、同じ船に乗っている。セリエAのすべてのクラブに対し、我々のスポーツのために、より公平で持続可能な未来を受け入れるよう求める。

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2026年10月22日

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