ACミランは、アウェー戦のチケット価格高騰に反対するサポーターの闘いを断固として支持する。





私たちのサポーターは、他クラブのサポーターよりも大幅に高い価格がアウェー席のチケットに設定されたことを受け、次のウディネーゼ戦をボイコットすると発表した。私たちはその不満を理解し、彼らの立場を全面的に支持する。





チームを追ってアウェー戦に足を運ぶには、もともと大きな経済的負担が伴う。チケット代に加え、サポーターは燃料代、高速道路料金、交通費、そして多くの場合は宿泊費も負担しなければならない。だからこそ、どのクラブを応援しているかにかかわらず、サポーターが公平に扱われることがいっそう重要だ。





イタリアサッカーが世界的な魅力を持つのは、ACミランのようなクラブのサポーターが示す忠誠心と情熱によるところが大きい。そのサポーターにアウェー戦で法外なチケット価格を課すことは、不公平なだけではない。プレミアリーグや他の欧州リーグと競争するため、イタリアサッカーが一致団結する必要のある今、リーグの結束を損なう行為でもある。こうした行為はクラブ間の分断を深め、セリエAの大クラブと小クラブの間に不健全な対立をあおるだけだ。







