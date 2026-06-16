アイントラハト・フランクフルトを退団したディノ・トッペモーラーが、驚きのチームに加入した。

トッポメラーは、フランスのメディアでかねてよりピエール・サージュの後任最有力候補とされていた。サージュはクリスタル・パレスへ移籍し、オリバー・グラスナーの後任となる。グラスナーはかつてアイントラハト・フランクフルトでトッポメラーの前任者だった。

トッポメラーは2023年夏から2026年1月中旬までフランクフルトを率い、2025年にはブンデスリーガ3位でクラブをCL初出場へ導いた。しかし2025/26シーズンは苦戦し、後半戦開始時に解任されて以来無所属だった。