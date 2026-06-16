RCレンズは火曜日、新シーズンから45歳のトッペルモーラー氏が監督に就任すると発表した。同氏は2年契約を結んだ。
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アイントラハト・フランクフルトを退団したディノ・トッペモーラーが、驚きのチームに加入した。
トッポメラーは、フランスのメディアでかねてよりピエール・サージュの後任最有力候補とされていた。サージュはクリスタル・パレスへ移籍し、オリバー・グラスナーの後任となる。グラスナーはかつてアイントラハト・フランクフルトでトッポメラーの前任者だった。
トッポメラーは2023年夏から2026年1月中旬までフランクフルトを率い、2025年にはブンデスリーガ3位でクラブをCL初出場へ導いた。しかし2025/26シーズンは苦戦し、後半戦開始時に解任されて以来無所属だった。
- AFP
トッポメラー：元バイエルン助監督、ランスで成功続く
フランクフルト就任前、トッペルメラーはナーゲルスマン監督の下でバイエルンとライプツィヒの助監督を務め、2度のリーグ制覇を経験した。
今回、レンヌを率いてチャンピオンズリーグに再挑戦する。レンヌは昨季リーグ1でPSGに6ポイント差の2位となり、カップ戦でも優勝した。
流暢なフランス語も新天地で強みとなる。選手時代はルクセンブルクのF91デュデリンゲンやFC RMハム・ベンフィカでプレーし、引退後は両クラブとベルギーのロイヤル・エクセルシオール・ヴィルトンを率いた。