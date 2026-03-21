ヘッセン放送と『ビルト』紙が一致して報じているように、2014年のワールドカップ優勝者は、体調は万全で出場可能であるにもかかわらず、日曜日にSGEが05erと対戦するアウェイ戦のメンバーには入らない見込みだ。
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アイントラハト・フランクフルトに衝撃！SGEのアルベルト・リエラ監督が、マリオ・ゲッツェをメンバーから外した模様
それによると、この外れは純粋に競技上の理由によるものであり、ゲッツェはこのリエラ監督の決定に極めて驚いた様子だったという。33歳のゲッツェは、過去2試合のFCザンクト・パウリ戦（0-0）と1.FCハイデハイム戦（1-0）で既に90分間ベンチを温めていたが、今度は出場機会が完全に失われる恐れがある。
金曜日の記者会見で、リエラ監督はユネス・エブヌタリブとカン・ウズンの復帰を受け、試合日のメンバー構成に関して厳しい決断を下さなければならないとすでに予告していた。「私は相手チームに最も適した選手を起用する。何人かの選手を外さなければならないだろう。」
ゲッツェのフランクフルトとの契約延長は危ういのか？
ゲッツェはSGEとの契約が今シーズン終了まで残っている。最近では、双方があと1年共に過ごすことを十分に検討しているという噂があった。Bild紙の情報によると、その件に関する協議はすでにかなり進んでいるという。
ゴーツェがチームから外される可能性が、この交渉にどのような影響を与えるかは不明だ。過去にはMLSのいくつかのクラブが、この33歳の選手の獲得に関心を示しており、アラブ首長国連邦の3部リーグのクラブも、このミッドフィールダーに注目しているとされる。
マリオ・ゲッツェ：キャリアにおける所属クラブ
期間
クラブ
2010年から2013年
BVB
2013年～2016年
FCバイエルン・ミュンヘン
2016年～2020年
BVB
2020年～2022年
PSVアイントホーフェン
2022年～現在
アイントラハト・フランクフルト
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