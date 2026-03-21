アイントラハト・フランクフルトに衝撃！SGEのアルベルト・リエラ監督が、マリオ・ゲッツェをメンバーから外した模様

それによると、この外れは純粋に競技上の理由によるものであり、ゲッツェはこのリエラ監督の決定に極めて驚いた様子だったという。33歳のゲッツェは、過去2試合のFCザンクト・パウリ戦（0-0）と1.FCハイデハイム戦（1-0）で既に90分間ベンチを温めていたが、今度は出場機会が完全に失われる恐れがある。

金曜日の記者会見で、リエラ監督はユネス・エブヌタリブとカン・ウズンの復帰を受け、試合日のメンバー構成に関して厳しい決断を下さなければならないとすでに予告していた。「私は相手チームに最も適した選手を起用する。何人かの選手を外さなければならないだろう。」