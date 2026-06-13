クロシェがスポーツ部門を率いる見通しだ。チャンピオンズリーグ予選敗退を受けたミランは、マッシミリアーノ・アッレグリ監督、ゼネラルマネージャーのジョルジオ・フルラーニ、スポーツディレクターのイグリ・タレ、テクニカルディレクターのジェフリー・モンカダを解任し、組織を刷新した。

当初はオーストリア代表監督ラングニックが最有力とされたが、本人はオファーを断ったと報じられている。

クローシェはフランクフルトとの契約が2028年まで残っているが、過去にも退団の噂が絶えなかった。特にバイエルンやドルトムントへの移籍が度々取り沙汰されている。