移籍専門家のマッテオ・モレットとファブリツィオ・ロマーノによると、ヘッセン州クラブのスポーツディレクターがACミランの有力候補に挙げられている。
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アイントラハト・フランクフルトに朗報か。名門クラブが著名な人物の辞退を受け、マルクス・クローシェの獲得に動いている。
クロシェがスポーツ部門を率いる見通しだ。チャンピオンズリーグ予選敗退を受けたミランは、マッシミリアーノ・アッレグリ監督、ゼネラルマネージャーのジョルジオ・フルラーニ、スポーツディレクターのイグリ・タレ、テクニカルディレクターのジェフリー・モンカダを解任し、組織を刷新した。
当初はオーストリア代表監督ラングニックが最有力とされたが、本人はオファーを断ったと報じられている。
クローシェはフランクフルトとの契約が2028年まで残っているが、過去にも退団の噂が絶えなかった。特にバイエルンやドルトムントへの移籍が度々取り沙汰されている。
クロシェの退団は、アイントラハト・フランクフルトにとって不運なタイミングだ。
彼の離脱は、SGEにとってタイミングが悪い。散々なシーズンを終え、アイントラハトは再出発を図る予定だった。 その第一歩として、アルベルト・リエラの失敗を補うため、アディ・ヒュッター監督を復帰させた。だが、FCバイエルン・ミュンヘンへの移籍が迫るナサニエル・ブラウンの後任など、まだ課題が残っている。
2021年から補強を担当し、ヒューゴ・エキティケ、オマル・マルムシュ、ランダル・コロ・ムアニの売却で計約1億ユーロの収入をもたらした。 だが最近は補強成功率が低下し、自身も環境変更を検討しているという。
アイントラハト・フランクフルト：マルクス・クローシェ体制下での過去最高の移籍収入
選手 ポジション 新所属 移籍金 ランダル・コロ・ムアニ センターフォワード パリ・サンジェルマン 移籍金9500万ユーロ ウーゴ・エキティケ センターフォワード リヴァプールFC 9500万ユーロ オマル・マルムシュ センターフォワード マンチェスター・シティ 7500万ユーロ ウィリアン・パチョ センターバック パリ・サンジェルマン 4000万ユーロ イェスパー・リンドストローム 攻撃的ミッドフィールダー SSCナポリ 3000万ユーロ