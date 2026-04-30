『ビルト』紙によると、リエラ監督はブルクハルトのコンディションを「悲惨」と捉え、自身で選手と話す代わりにアシスタントコーチのヤン・フィーサーに「厳しく注意するよう」命じた。
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アイントラハト・フランクフルトで「信じられない出来事」が発覚：アルベルト・リエラとヨナタン・ブルカルトの仲が険悪に？
同紙によると、リエラが指摘した最大の欠点はブルカルトの体脂肪率だった。さらにリエラはアシスタントコーチを通じて、ボールを失った後のブルカルトの守備も批判した。
代表選手であるブルカルトは、体調に問題ないと感じ、数値も「わずかに高い」だけだったため疑問を抱いた。彼は代理人を通じてスポーツディレクターのマルクス・クローシェに報告。クローシェはリェラと面談し、何がスペイン人コーチを「深く傷つけた」のかを把握しようとした。
さらにリエラは、ブルカルトがクローシェと面談したことを理由に彼を通りすがりに叱りつけたという。 『ビルト』はこれを「信じがたい出来事」と伝えた。以降、両者の関係はぎくしゃくし、FCアウクスブルク戦（1－1）ではブルクハルトは終盤までベンチに留まった。それでもリェラは「人間関係に問題はない。ジョニーは素晴らしい仕事をしている」と強調した。
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アルバート・リエラがアイントラハト・フランクフルトの主力選手たちを懐柔しようとしている。
一方、リエラはブルカルトら主力とのコミュニケーションで好印象を与えられていない。ビルト紙によると、キャプテンのテアテとゲッツェは「疎外感」を感じ、コッホとも意見が対立しているという。
さらに、主力である堂安律とカン・ウズンへの対応にも疑問の声が上がっている。ウズンは数週間控えに甘んじた後、アウクスブルク戦で1月中旬以来の先発出場。ハーフタイムに投入された堂安の同点ゴールをアシストした（66分）。
両者はリエラ監督との関係がうまくいっておらず、夏の移籍を検討しているという。『Sport Bild』によると、リエラ監督は今夏2100万ユーロで獲得したばかりの堂安について「どう扱っていいかわからない」状態であり、左利きの選手の中で彼だけを名字で呼ぶ唯一の選手だという。
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ブルカートはリエラとの確執にもかかわらず、依然としてW杯代表入りを狙っている。
リエラはフランクフルトの得点王とも対立しているようだ。ブルクハルトは公式戦26試合で12得点を挙げ、チームトップ。しかし11月末にふくらはぎを痛め、2月に復帰した。
リエラとの確執が報じられても、シーズン終盤に手を抜くことはない。ユリアン・ナーゲルスマン率いるドイツ代表のW杯メンバー入りが懸かっているからだ。 今年最初の2試合の代表戦には選ばれなかったが、ライバルであるニクラス・フュルクルグやティム・クラインディエンストの状況次第では、まだW杯の切符を掴めるチャンスがある。
土曜のホームHSV戦では、同ポイントのフライブルクと欧州カンファレンスリーグ出場圏の7位を争う。