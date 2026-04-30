アイントラハト・フランクフルトで「信じられない出来事」が発覚：アルベルト・リエラとヨナタン・ブルカルトの仲が険悪に？

同紙によると、リエラが指摘した最大の欠点はブルカルトの体脂肪率だった。さらにリエラはアシスタントコーチを通じて、ボールを失った後のブルカルトの守備も批判した。

代表選手であるブルカルトは、体調に問題ないと感じ、数値も「わずかに高い」だけだったため疑問を抱いた。彼は代理人を通じてスポーツディレクターのマルクス・クローシェに報告。クローシェはリェラと面談し、何がスペイン人コーチを「深く傷つけた」のかを把握しようとした。

さらにリエラは、ブルカルトがクローシェと面談したことを理由に彼を通りすがりに叱りつけたという。 『ビルト』はこれを「信じがたい出来事」と伝えた。以降、両者の関係はぎくしゃくし、FCアウクスブルク戦（1－1）ではブルクハルトは終盤までベンチに留まった。それでもリェラは「人間関係に問題はない。ジョニーは素晴らしい仕事をしている」と強調した。