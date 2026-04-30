アイントラハト・フランクフルトで「信じがたい出来事」が発覚。アルベルト・リエラ監督と主力選手をめぐる新たな騒動か？

同紙によると、リエラが指摘した最大の欠点はブルカルトの体脂肪率だった。さらにリエラはアシスタントコーチを通じて、ボールを失った後のブルカルトの守備も批判した。

代表選手であるブルカルトは疑問を感じた。体調に問題はなく、数値もわずかに高いだけだったからだ。彼は代理人を通じてスポーツディレクターのマルクス・クローシェに報告。クローシェはリェラと面談し、何がスペイン人コーチを深く傷つけたのかを把握しようとした。

さらにリエラは、ブルカルトがクローシェと面談したことを理由に彼を通りすがりに叱りつけたという。 『ビルト』はこれを「信じがたい出来事」と伝えた。この騒動で関係が冷え込み、アウクスブルク戦ではブルクハルトは終盤までベンチに留まった。それでもリェラは「人間関係に問題はなく、ジョニーは素晴らしい仕事をしている」と語った。