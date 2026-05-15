2018～2021年、ヒュッターはアイントラハトで成功を収めた。その後ボルシア・メンヒェングラートバッハへ移籍したが、これは不本意な移籍だった。それでも彼は今日まで古巣との絆を大切にし、数週間前もフランクフルトを訪れた。

2023年にボルシアを退団した後、彼は『キッカー』誌に「グラッドバッハも素晴らしいクラブだが、感情的には今でもフランクフルトに大きな愛着がある。アイントラハトの試合を見ると胸が熱くなる。あの頃は本当に素晴らしい時間だった」と語った。

現時点でフランクフルトへの復帰の可能性は不明だ。最近はプレミアリーグでの指揮に関心があるとされ、『レキップ』紙はオリンピック・マルセイユとの関連を報じた。