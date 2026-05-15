『キッカー』誌によると、ヒュッターの代理人とすでに最初の接触があったという。しかし、代理人のアレン・アウグスティンチッチ氏は同誌の取材にこれを否定した。56歳のオーストリア人監督は、直近約2年間ASモナコを率いていたが、10月に解任されている。
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アイントラハト・フランクフルトで驚きの復帰が実現か。すでに接触の噂もある。
2018～2021年、ヒュッターはアイントラハトで成功を収めた。その後ボルシア・メンヒェングラートバッハへ移籍したが、これは不本意な移籍だった。それでも彼は今日まで古巣との絆を大切にし、数週間前もフランクフルトを訪れた。
2023年にボルシアを退団した後、彼は『キッカー』誌に「グラッドバッハも素晴らしいクラブだが、感情的には今でもフランクフルトに大きな愛着がある。アイントラハトの試合を見ると胸が熱くなる。あの頃は本当に素晴らしい時間だった」と語った。
現時点でフランクフルトへの復帰の可能性は不明だ。最近はプレミアリーグでの指揮に関心があるとされ、『レキップ』紙はオリンピック・マルセイユとの関連を報じた。
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アイントラハトでは、アルベルト・リエラの後任候補は誰？
就任からわずか3ヶ月半でアルベルト・リエラ監督が退任すると、複数のメディアが報じている。公式発表はまだないが、すでに決定済みとみられる。最終節でVfBシュトゥットガルトに勝ちカンファレンスリーグ出場権を得ても、この流れは変わらないだろう。成績不振と混乱した広報活動が背景にある。
フランクフルトでは後任候補としてマティアス・ヤイスレ（アル・アハリ）、 ケティル・クヌッセン（ボーデ・グリムト）、ヤコブ・ネエストルップ、ドメニコ・テデスコ、ロジャー・シュミット（Jリーグ）、マイク・トゥルベリ（ミッティラン）、トビアス・ストロブル（フェル）、トンダ・エッカート（サウサンプトン）、ダニー・レール（レンジャーズ）らが浮上している。