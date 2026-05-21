危機に陥った記録保持王者を再建する任に就いたのはリエラだ。彼は直近でアイントラハト・フランクフルトを率いたが失敗し、チームを国際大会から遠ざけた。 在任14試合では、チーム内の不和が表面化し、44歳の彼が会見で見せた奇妙な言動も話題になった。

「私は彼を成功する見込みの薄い状況に追い込んだ」とスポーツディレクターのクローシェはシーズン終了会見で語った。さらに「私の誤った判断であり、見誤りだった」と欧州カップ戦出場を逃した責任を認めた。

私は信念に反して行動した。シーズン中に監督交代が必要なら、そのリーグを知らない監督を呼ぶなという原則を無視した。なぜそうしたか？直感と確信があったからだ。 私は常に信念に基づいて行動する。その信念があまりにも強かったため、慎重さの原則を無視してしまったのだ」

リエラは間もなく新天地へ。一方、アイントラハトも新監督選びの最終段階に入り、最有力候補は2027年までアル・アハリと契約するマティアス・ヤイスレと、アディ・ヒュッターだ。 2018～2021年にフランクフルトを率いたオーストリア人監督で、昨年10月にASモナコを退任後フリーとなっている。