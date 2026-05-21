ブルガリアのスポーツ紙「テマ・スポーツ」によると、ルドゴレツ・ラズグラドはスペイン人監督の招聘に「強い関心」を示している。
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アイントラハト・フランクフルトでの失態後、アルベルト・リエラが記録保持クラブの監督に電撃復帰か？
ラズグラードは14年ぶりにリーグ優勝を逃し、ペル＝マティアス・ヘグモ監督の辞任が濃厚だ。ルドゴレツは優勝ラウンドに進出したが5試合で1勝2敗と苦戦している。5月初めにはレフスキ・ソフィアの優勝が確定していた。
これにより、ブルガリアの実業家が資金提供する同クラブは15年連続優勝の単独記録更新を逃した。 14連覇を達成したのは、ラトビアのスコント・リガ（1991～2004年）とジブラルタルのリンカーン・レッド・インプス（2003～2016年）だけだ。ドイツではバイエルン・ミュンヘンが2013～2023年の11連覇で最長記録を持つ。
現在はカンファレンスリーグ予選の厳しい道が待ち受ける。欧州リーグではラウンド16で第1戦に勝ったものの、フェレンツヴァーロシュに敗退。ブルガリアカップも準決勝でCSKAソフィアに敗れた。
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アイントラハト・フランクフルトとアルバート・リエラ：予見されていた惨事
危機に陥った記録保持王者を再建する任に就いたのはリエラだ。彼は直近でアイントラハト・フランクフルトを率いたが失敗し、チームを国際大会から遠ざけた。 在任14試合では、チーム内の不和が表面化し、44歳の彼が会見で見せた奇妙な言動も話題になった。
「私は彼を成功する見込みの薄い状況に追い込んだ」とスポーツディレクターのクローシェはシーズン終了会見で語った。さらに「私の誤った判断であり、見誤りだった」と欧州カップ戦出場を逃した責任を認めた。
私は信念に反して行動した。シーズン中に監督交代が必要なら、そのリーグを知らない監督を呼ぶなという原則を無視した。なぜそうしたか？直感と確信があったからだ。 私は常に信念に基づいて行動する。その信念があまりにも強かったため、慎重さの原則を無視してしまったのだ」
リエラは間もなく新天地へ。一方、アイントラハトも新監督選びの最終段階に入り、最有力候補は2027年までアル・アハリと契約するマティアス・ヤイスレと、アディ・ヒュッターだ。 2018～2021年にフランクフルトを率いたオーストリア人監督で、昨年10月にASモナコを退任後フリーとなっている。