マルクス・クローシェのミラン移籍報道について、アイントラハト・フランクフルトのトップは「連絡も去る兆候もない」と否定。監査役会会長のマティアス・ベックもドイツ紙『ビルト』に「退団の噂は事実無根」と語った。 「ACミラン側からマルクス・クローシェについて連絡は一切ない。執行委員会が本人と話し合った結果、2028年の契約満了前に退任する兆候はない」
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アイントラハト会長：「ミランからクロシェについて連絡はなし。彼は残留する」。獲得にはいくら必要か。
技術部門責任者兼スポーツディレクター
ミランは技術部門の責任者を探しており、ドイツのクラブでスポーツディレクターを務めるティモ・ハルドゥングの加入も噂される。 一方、監督にはルーベン・アモリムが就任した。Hardungはミランでの仕事に興味を示しているが、カルディナーレとの交渉ではスタッフ人選を含む全権限を求めている。
契約と補償
クロシェの要求に加え、もう一つデリケートな問題がある。会長が認めたように、彼はアイントラハト・フランクフルトで重要な立場にあり、2024年に更新された契約は2028年6月30日まで続く。さらに彼は取締役にも名を連ねている。 このため、クロシェをミランへ放出する見返りとして750万〜1000万ユーロの補償金を要求している。
「ノーコメント」
『キッカー』誌によると、ミランはアイントラハト・フランクフルトのテクニカルディレクターに興味を持っているという。同誌の取材に、当該ディレクターは将来について言及せず、噂へのコメントも拒否した。