アイントラハト会長：「ミランからクロシェについて連絡はなし。彼は残留する」。獲得にはいくら必要か。

クロシェの要求に加え、もう一つデリケートな問題がある。会長が認めたように、彼はアイントラハト・フランクフルトで重要な立場にあり、2024年に更新された契約は2028年6月30日まで続く。さらに彼は取締役にも名を連ねている。 このため、クロシェをミランへ放出する見返りとして750万〜1000万ユーロの補償金を要求している。











