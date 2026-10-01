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アイルランド対オーストリア戦、イスラエルの試合をめぐるファンの抗議とピッチ侵入者により中断
- AFP
アビバ・スタジアムでの抗議活動により試合が中断
木曜日にアビバ・スタジアムで行われた一戦は、ファンがピッチにテニスボールを投げ込んだため、20分の時点で中断された。
複数のボールには、#StopTheGameのハッシュタグとともにパレスチナ国旗を示すステッカーが貼られていた。さらに、パレスチナ国旗を持ったサポーターがピッチに侵入した後、警備員が対応に当たり、試合は最終的に再開された。大きな混乱がありながらも、試合は2-2の引き分けで終了。前半にトロイ・パロットがPKを含む2得点を挙げたが、アレクサンダー・プラスと77分のミヒャエル・グレゴリッチュの同点弾によって追いつかれた。
- AFP
イスラエル勝利後に緊張高まる
今回の抗議は、日曜日にハンガリーで行われた緊張感の極めて高い最初の対戦を受けたものだ。この試合では、アイルランドがイスラエルに3-0で勝利した。試合前には、GKギャビン・バズヌが倫理的理由から代表メンバーを離脱することを選んだ件が大きな注目を集めていた。ピッチ上でも緊張は明白で、主将ダラ・オシェイは試合前のコイントスでマノル・ソロモンとの握手を拒否した。
さらに、アイルランドの先発メンバーは、スタジアム内でイスラエル国歌が流れる中でうつむくことで、明確にそれを黙殺した。
ソロモン、アイルランドを批判
ウェストハムのウインガー、ソロモンは週末の試合後、アイルランドの選手たちを厳しく批判した。ソロモンは「試合中にくだらないことを言っていた。彼らについて話したくない。彼らについて思っていることを口にすれば、おそらく数試合の出場停止になるだろうから、言いたくない。もちろん、彼らは僕らを嫌っているし、僕らも彼らを好きではない。すでに次に彼らと対戦する試合が楽しみだ。あの時とはまったく違うものになるだろう。国歌の件で彼らがしたこと？ 彼らには興味がない。僕らには彼らの国より10倍素晴らしく、より強く、素晴らしい人々がいる素晴らしい国がある。［彼らは］どんな小細工でもできる。僕らはイスラエル人で、自分たちの国を愛している。そして、それはこれからもずっと変わらない」と語った。
- AFP
アイルランドとイスラエルの今後は？
2-2で引き分けた後、アイルランドは勝ち点4でネーションズリーグのグループ2位につけており、首位オーストリアとは勝ち点3差となっている。ここからは、現在勝ち点1の最下位イスラエルとの物議を醸す連戦に向け、素早く気持ちを切り替えなければならない。第2戦は日曜日に行われるが、開催地はセルビアに変更され、完全非公開で実施される。また、バズヌに代わってジョシュ・キーリーが起用される。
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