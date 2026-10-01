木曜日にアビバ・スタジアムで行われた一戦は、ファンがピッチにテニスボールを投げ込んだため、20分の時点で中断された。

複数のボールには、#StopTheGameのハッシュタグとともにパレスチナ国旗を示すステッカーが貼られていた。さらに、パレスチナ国旗を持ったサポーターがピッチに侵入した後、警備員が対応に当たり、試合は最終的に再開された。大きな混乱がありながらも、試合は2-2の引き分けで終了。前半にトロイ・パロットがPKを含む2得点を挙げたが、アレクサンダー・プラスと77分のミヒャエル・グレゴリッチュの同点弾によって追いつかれた。