アイルランド共和国代表は日曜日のイスラエル戦で3-0の勝利を収める前に、複数の抗議行動を行った。『ESPN』と『The Guardian』が報じている。選手たちは黒い腕章を着け、試合前の恒例となっている握手への参加を拒否し、イスラエル国歌の演奏中には頭を下げた。ハンガリーで行われたこの一戦に向けた準備は、ガザで続く情勢をめぐるチーム内部の議論によって大きく妨げられた。GKギャビン・バズヌは土曜日、「無実の人々が殺されるのは間違っているという個人的信念」を理由に、この試合への参加を完全に見合わせた。