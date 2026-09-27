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ライブ
FBL-EUR-NATIONS-ISR-IRLAFP
Moataz Elgammal
翻訳者：

アイルランド共和国代表、イスラエルに快勝したネーションズリーグで握手を行わず、黒い腕章を着用

イスラエル 対 アイルランド
イスラエル
アイルランド
UEFAネーションズリーグ リーグB

アイルランド共和国は、政治的な論争に揺れた1週間を乗り越え、日曜日のUEFAネーションズリーグでイスラエルに3-0の快勝を収めた。代表チームのボイコットや、握手を省略し黒い腕章を着用する試合前の抗議があったにもかかわらず、デブレツェンでの一戦では前半のトロイ・パロット、アダム・アイダー、ジャック・モイランのゴールで決定的な勝利を決めた。

  • 政治的緊張が準備段階に影を落とす

    アイルランド共和国代表は日曜日のイスラエル戦で3-0の勝利を収める前に、複数の抗議行動を行った。『ESPN』と『The Guardian』が報じている。選手たちは黒い腕章を着け、試合前の恒例となっている握手への参加を拒否し、イスラエル国歌の演奏中には頭を下げた。ハンガリーで行われたこの一戦に向けた準備は、ガザで続く情勢をめぐるチーム内部の議論によって大きく妨げられた。GKギャビン・バズヌは土曜日、「無実の人々が殺されるのは間違っているという個人的信念」を理由に、この試合への参加を完全に見合わせた。

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    ハルグリムソン、困難な1週間を乗り切る

    試合を行うという決定は、4時間に及ぶチームミーティングを経てようやく下された。FAIのデイビッド・クーレル会長は、「かなりの多数」が試合開催を支持する票を投じたと認めた。アイルランド代表のハイミル・ハルグリムソン監督は、この状況への対応が極めて困難だったと認め、「指導者として最も厳しい週の一つだった」と語った。ハルグリムソン監督は、木曜日のコソボ戦で0-1の敗戦を喫した後、先発メンバーを5人変更。その中には、感情的なチーム内協議を受け、母親がイスラエル国籍を持つフィン・アザズをベンチに下げる判断も含まれていた。

  • 前半の猛攻で勝利を確保

    周囲の雑音があったにもかかわらず、アイルランドは前半の11分間で3ゴールを奪い、試合を決めた。パロットが14分に均衡を破ると、その2分後にアイダが追加点を挙げた。さらにモイランが25分、自身代表4試合で4点目となるゴールを決めて3-0とした。モイランは黒い腕章を外してイスラエルのサポーターに向かって振り、その後で口づけして喜びを表した。イスラエルは後半に入ってやや持ち直したが、アイルランドは危なげなくクリーンシートを維持した。

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    次は？

    アイルランド共和国は来週木曜日、グループ首位のオーストリアと対戦し、この勝利を今後につなげたいところだ。ハルグリムソン監督のチームは現在、コソボと勝ち点3で並んでいる。一方、無敗のオーストリアは勝ち点を最大の6まで積み上げてグループ首位に立ち、イスラエルは勝ち点0で最下位に沈んでいる。指揮官はこの重要な一戦に向け、ここから再びチームをまとめていかなければならない。

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