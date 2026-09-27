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アイルランド共和国代表、イスラエルに快勝したネーションズリーグで握手を行わず、黒い腕章を着用
政治的緊張が準備段階に影を落とす
アイルランド共和国代表は日曜日のイスラエル戦で3-0の勝利を収める前に、複数の抗議行動を行った。『ESPN』と『The Guardian』が報じている。選手たちは黒い腕章を着け、試合前の恒例となっている握手への参加を拒否し、イスラエル国歌の演奏中には頭を下げた。ハンガリーで行われたこの一戦に向けた準備は、ガザで続く情勢をめぐるチーム内部の議論によって大きく妨げられた。GKギャビン・バズヌは土曜日、「無実の人々が殺されるのは間違っているという個人的信念」を理由に、この試合への参加を完全に見合わせた。
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ハルグリムソン、困難な1週間を乗り切る
試合を行うという決定は、4時間に及ぶチームミーティングを経てようやく下された。FAIのデイビッド・クーレル会長は、「かなりの多数」が試合開催を支持する票を投じたと認めた。アイルランド代表のハイミル・ハルグリムソン監督は、この状況への対応が極めて困難だったと認め、「指導者として最も厳しい週の一つだった」と語った。ハルグリムソン監督は、木曜日のコソボ戦で0-1の敗戦を喫した後、先発メンバーを5人変更。その中には、感情的なチーム内協議を受け、母親がイスラエル国籍を持つフィン・アザズをベンチに下げる判断も含まれていた。
前半の猛攻で勝利を確保
周囲の雑音があったにもかかわらず、アイルランドは前半の11分間で3ゴールを奪い、試合を決めた。パロットが14分に均衡を破ると、その2分後にアイダが追加点を挙げた。さらにモイランが25分、自身代表4試合で4点目となるゴールを決めて3-0とした。モイランは黒い腕章を外してイスラエルのサポーターに向かって振り、その後で口づけして喜びを表した。イスラエルは後半に入ってやや持ち直したが、アイルランドは危なげなくクリーンシートを維持した。
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次は？
アイルランド共和国は来週木曜日、グループ首位のオーストリアと対戦し、この勝利を今後につなげたいところだ。ハルグリムソン監督のチームは現在、コソボと勝ち点3で並んでいる。一方、無敗のオーストリアは勝ち点を最大の6まで積み上げてグループ首位に立ち、イスラエルは勝ち点0で最下位に沈んでいる。指揮官はこの重要な一戦に向け、ここから再びチームをまとめていかなければならない。
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