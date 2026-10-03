初戦を終えた後、マノール・ソロモンはアイルランド側の振る舞いに激しい反応を示した。イスラエル代表のキャプテンでありFWでもあるソロモンは、相手選手たちが試合中に自分たちへくだらないことを言ってきたと主張し、ピッチ上で激しくやり返すと警告した。

ソロモンは「彼らについて自分が思っていることを言えば、おそらく数試合の出場停止になるだろうから、言いたくない。もちろん彼らは僕たちを嫌っているし、僕たちも彼らを好きではない。僕たちはやれると自分たちを信じている。ここで誰と一緒にいるのか分かっているし、選手たちもチームも分かっている。僕たちはここから抜け出し、これの仕返しをする。もう次の彼らとの試合が待ちきれない。完全に違うものになるだろう。国歌で彼らがしたこと？ 彼らには興味がない。僕たちには彼らの国より10倍素晴らしく、より強い国がある。素晴らしい人々がいる素晴らしい国だ。僕たちは代表のユニフォームを着て、イスラエル人であることを誇りに思っている。僕たちは自分たちの国と兵士たちを誇りに思っている。（アイルランドは）どんな小細工でもできる。僕たちはイスラエル人であり、この国を愛している。そして、それはこれからもずっと変わらない」と述べた。