AFP
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アイルランド代表のヘイミル・ハルグリムソン監督、イスラエル人記者からの人種差別 accusationsを受けて記者会見の打ち切りを余儀なくされる
メディア向け説明会で緊張が高まる
ハルグリムソンは、自身が「言葉による攻撃」と表現した出来事を受け、バチュカ・トポラでのメディア対応を打ち切らざるを得なかった。『デイリー・メール』によると、ブリーフィングは、イスラエル人記者が最初の対戦時にアイルランドの選手たちが相手を「猿」と呼んだと主張したことで混乱した。
「それはまったくの事実無根だ。完全に事実無根だ」とアイルランド側の広報担当者は即座に述べ、その主張を打ち切った。マイクを外そうとする試みにもかかわらず、その記者は自分は嘘をついていないと言い張り、これを受けてハルグリムソンは部屋を出て、外でアイルランドのメディアと別途囲み取材に応じた。
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政治的背景と進行中の捜査
両国の最初の対戦は、現在も続く紛争の影響を大きく受け、アイルランドは複数の行動を取ることになった。ハルグリムソンは、自身の選手たちが黒い喪章を着用し、イスラエル国歌の演奏中にうつむき、ペナント交換を拒否することを投票で決めたと明かした。
さらに、中止された記者会見ではサッカー以外の საკითხיםに関する質問が大半を占め、迂回させられた便についての問いも含まれていた。一方で、アイルランドサッカー協会は、今週初めの最初の試合でアダム・アイダがイスラエルサポーターから人種差別的な虐待を受けたとする別件の申し立てについて、内部調査を開始している。
ソロモンが再戦を前に強い警告を発した
初戦を終えた後、マノール・ソロモンはアイルランド側の振る舞いに激しい反応を示した。イスラエル代表のキャプテンでありFWでもあるソロモンは、相手選手たちが試合中に自分たちへくだらないことを言ってきたと主張し、ピッチ上で激しくやり返すと警告した。
ソロモンは「彼らについて自分が思っていることを言えば、おそらく数試合の出場停止になるだろうから、言いたくない。もちろん彼らは僕たちを嫌っているし、僕たちも彼らを好きではない。僕たちはやれると自分たちを信じている。ここで誰と一緒にいるのか分かっているし、選手たちもチームも分かっている。僕たちはここから抜け出し、これの仕返しをする。もう次の彼らとの試合が待ちきれない。完全に違うものになるだろう。国歌で彼らがしたこと？ 彼らには興味がない。僕たちには彼らの国より10倍素晴らしく、より強い国がある。素晴らしい人々がいる素晴らしい国だ。僕たちは代表のユニフォームを着て、イスラエル人であることを誇りに思っている。僕たちは自分たちの国と兵士たちを誇りに思っている。（アイルランドは）どんな小細工でもできる。僕たちはイスラエル人であり、この国を愛している。そして、それはこれからもずっと変わらない」と述べた。
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ネーションズリーグの今後はどうなる？
アイルランドとイスラエルは日曜日、セルビアで無観客のもと対戦する予定だ。ハルグリムソン監督は、選手たちにサッカーに関することへ完全に集中し続けるよう求めることになる。政治的に緊張をはらむこの一戦を巡るピッチ外の激しい雑音を乗り越え、チームはネーションズリーグでの重要な勝利を目指す。
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