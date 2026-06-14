若きスター、アイユーブ・ブアディは、モロッコ対ブラジル戦で中盤を支配し、年齢を感じさせない成熟したプレーでチームを救った。彼は「アトラスの黒豹」を率い、ワールドカップ・グループステージ初戦を1－1の引き分けに導いた。
翻訳者：
アイユーブ・ブアディ……モロッコ中部のエンジニアが、ブラジルのスター選手たちを翻弄した
稀有な勇気
英紙『ザ・アトランティック』によると、18歳の選手はメットライフ・スタジアムでの試合87分、チームメイトのユセフ・ベルアミのパスに感嘆し、拍手を送った。その姿が自信を象徴する最も印象的なシーンだった。 そのときボールはまだ彼に向かって飛んでいた。
サッカーでは集中力を保つため、激しい拍手や背中をたたく行為はプレーが止まってから、あるいは安全な距離で行うのが通例だ。
通常、自陣のペナルティエリアで処理すべきパスが飛んできているような場面では、こうした行為は避けるのが通例だ。 しかしブアディは、ボールに触れる前に両手を挙げてベラマリに拍手を送る時間と余裕があることを十分に理解していた。
この場面は、彼が所属するフランス・リールでの活躍通り、大きな自信を示すプレーそのものでもあった。
豊富な経験とフィジカルが要求される中央のMFで、若手が脚光を浴びるのは稀だ。
- AFP
数学の天才
一般的に、このポジションの選手は身体的成長に時間がかかり、中盤でゲームをコントロールする戦術理解を習得しなければならないとされる。しかし、身体面では、 しかし、185cmの引き締まった体と尽きせぬエネルギーを持つブワディは、その例外だ。ニュージャージーの強い日差しの下でも、試合終盤に疲れを見せることはほとんどなかった。
年齢を超えたサッカーの知性は、大学で数学を学ぶ彼の学歴を考えれば当然だ。空間把握とポジショニングの感覚は幾何学が得意であることを示している。
この空間認識力を信頼したウェヒビ監督は、ブーアディに全幅の自由を与えた。監督は、彼が隙を埋め、適切なタイミングで味方をサポートできることを知っている。ブーアディは常にパスを受けられる状態で、87回のボールタッチはチーム最多だった。
タッチマップを見ると、多くのタッチが右サイドの攻撃エリアに集中している。このエリアにはモロッコで最も影響力のあるアシュラフ・ハキミがおり、チームの攻撃の47％がここから展開された。ブアディは右に移動して数的優位を作り、ハキミをフリーにした。
正確なパスに加え、ボールを運ぶ長いドリブルも光り、混乱するブラジル中盤を突破した。
ドリブル突破は53回を数え、2位の攻撃的MFエズディン・オナヒを15回上回った。自陣ペナルティエリアの端から仕掛けた攻撃がその好例だ。
ライオンの心を持つ10代
ブーディの真価が最も鮮明に表れたのは、ボールが相手にある時だった。彼は、スローペースに甘んじていたブラジル代表を驚かせるような、激しく激しいハイプレスを主導した。
試合開始早々、カシミーロに圧力をかけ、中盤の守備役ながら前線に積極的に顔を出した。
伝統的な守備的MFの役割からも逃げず、激しいボディコンタクトにも果敢に挑み、セカンドボール争いを制した。
クラブではフランス・リーグアンのリールに所属。17歳で迎えた昨季もフィジカルな戦いを楽しんだ。
『The Athletic』の独自指標では、欧州5大リーグのMFでボール奪回率92%を記録。上回ったのはわずか8%のみ。 さらにリーグ戦では2329分間出場し、欧州5大リーグの10代選手では4番目の出場時間だった。攻撃的なプレーながら高いスタミナも備えている。
- Getty Images Sport
フィネシオスの罠からの脱出
モロッコ代表は好スタートを切ったが、昨日は勢いを失った。ブラジルの高いボール支配率に押され、前半11回だった相手陣内タッチ数は後半2回に減少。それでも中盤のブワディが冷静にボールを捌き、守備陣は危険な場面を作らせなかった。 チームは堅い守備を維持した。
この落ち着きは相手のプレスも鈍らせ、ブアディは激しいマークを何度もかわした。
ペナルティエリア内で背後から迫るヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリード）を肩でブロックし、GKヤシン・ブノへ的確にバックパスした。
直後、ブノから再びペナルティエリア端へ高い浮き球が送られた。判断としては微妙だったが、ブアディは粘りのトラップでファウルを誘い、危機を回避した。
この成熟したパフォーマンスは、欧州のビッグクラブの注目を集めるはずだ。
とはいえ、移籍の噂はさておき、今は大会でモロッコ代表が栄冠を掴むためだけに集中している。
- Getty Images Sport
舌と足の達人
試合後、ブアディは『ザ・アスリート』紙の記者デビッド・オーネスタインに語った。 「今はワールドカップに集中しているので、この件については答えられません。いくつかのクラブが興味を持ってくれていることは嬉しいです。モロッコ代表としてベストを尽くします」
この回答は、彼の成熟度を示す。アカデミー時代から雄弁で礼儀正しかった彼は、2023年のフランス全土プロアカデミー対象スピーチ・プレゼンテーションコンテストで優勝している。
土曜の夜、米国ニュージャージー州で若きスターはピッチ上で雄弁に答えを示した。