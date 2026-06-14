アイユーブ・ブアディ……モロッコ中部のエンジニアが、ブラジルのスター選手たちを翻弄した

英紙『ザ・アトランティック』によると、18歳の選手はメットライフ・スタジアムでの試合87分、チームメイトのユセフ・ベルアミのパスに感嘆し、拍手を送った。その姿が自信を象徴する最も印象的なシーンだった。 そのときボールはまだ彼に向かって飛んでいた。

サッカーでは集中力を保つため、激しい拍手や背中をたたく行為はプレーが止まってから、あるいは安全な距離で行うのが通例だ。

通常、自陣のペナルティエリアで処理すべきパスが飛んできているような場面では、こうした行為は避けるのが通例だ。 しかしブアディは、ボールに触れる前に両手を挙げてベラマリに拍手を送る時間と余裕があることを十分に理解していた。

この場面は、彼が所属するフランス・リールでの活躍通り、大きな自信を示すプレーそのものでもあった。

豊富な経験とフィジカルが要求される中央のMFで、若手が脚光を浴びるのは稀だ。