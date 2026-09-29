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翻訳者：
アイメリク・ラポルト、2026年ワールドカップ優勝後にスペインでの歩みを振り返り、フランスからの変更を説明
ラポルテ、代表変更を振り返る
ラポルテが、2026年ワールドカップ制覇を果たしたスペイン代表での自身の歩みを振り返り、フランスを離れた理由について明かした。アスレティック・クルブのセンターバックは、スペイン代表のユニフォームを着る誇りは、2021年5月に正式に協会変更を行って以降、タイトル獲得だけでは到底語れないものだと強調した。今回の発言は、スペインの世界制覇の戦いを通じて、同代表の最終ラインに欠かせない存在としての地位を確立した後になされたものだ。
- DeFodi Images
センターバックが深い個人的な絆を強調
元マンチェスター・シティDFのラポルテは、自身のスペインへの忠誠がタイトル獲得を追い求めたものではなく、家族との深いつながりと自身のアイデンティティーに根差したものだと強調した。ラポルテは『El camino de Mario』でマリオ・スアレスに対し、次のように語っている。「ワールドカップ、ネーションズリーグ、そしてEUROで優勝したことは……たとえそのどれも起きていなかったとしても、まったく同じ誇りを感じていたはずだ。妻も、家族も、子どもたちもここ出身だ。自分は本当にスペインに強く共感している」
当初は停滞しながらも、最終的には実現に至った帰化のプロセスを振り返り、こう付け加えた。「長いプロセスだった。というのも、その1年半か2年前に最初の打診があったが、いくつかの理由で実現しなかったからだ。その後、また話し合いを始め、彼らは自分を本当に戦力として考えていることを明確にしてくれた。これは見逃すことのできない唯一無二の機会だと、双方が考えていた」
デシャンによる招集見送りが代表引退を引き起こした
ラポルテが代表変更を決断したのは、複数のユース年代でフランス代表のキャプテンを務めていたにもかかわらず、元フランス代表監督ディディエ・デシャンの下で自身の代表としての将来性が行き詰まった後だった。
その転機を振り返り、彼はこう付け加えた。「私はアジャンで生まれ、15歳でビルバオに移るまでそこで暮らしていた。家族は全員フランス人で、フランスでは愛国心が非常に強い。最初の祖国としてフランスを愛していたが、代表での自分の状況のようなことが起きると、いろいろなことを考え直さざるを得なくなる。アスレティックが私を受け入れてくれ、最も成長できたのはここだった。フランス代表監督は私をまったく戦力として考えていなかったので、代表を変更する決断を下した」
- Getty Images Sport
世界王者を待ち受けるセビリアでの試練
32歳の同選手は、スペイン代表が戦う現在のネーションズリーグで、ルイス・デ・ラ・フエンテ監督の守備陣の要であり続けている。ウェンブリーで行われた イングランド戦での3-2の激闘にフル出場した元アル・ナスルのDFは、世界王者がこの好調な流れを維持しようとする中、火曜日にセビージャで行われるクロアチア戦へと意識を切り替えている。
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