ラポルテが代表変更を決断したのは、複数のユース年代でフランス代表のキャプテンを務めていたにもかかわらず、元フランス代表監督ディディエ・デシャンの下で自身の代表としての将来性が行き詰まった後だった。

その転機を振り返り、彼はこう付け加えた。「私はアジャンで生まれ、15歳でビルバオに移るまでそこで暮らしていた。家族は全員フランス人で、フランスでは愛国心が非常に強い。最初の祖国としてフランスを愛していたが、代表での自分の状況のようなことが起きると、いろいろなことを考え直さざるを得なくなる。アスレティックが私を受け入れてくれ、最も成長できたのはここだった。フランス代表監督は私をまったく戦力として考えていなかったので、代表を変更する決断を下した」