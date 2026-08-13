マッキネスにとって「蜜月」は最初から実質的に存在しなかったが、アイブロックスのファンに残っていたわずかな忍耐も木曜夜に消え去った。今夏にハーツから大きな注目を集めて移籍して以来、マッキネスは公式戦4試合でいまだ1勝も挙げられていない。今回の欧州での敗退は、国内での不振な結果の連続に続くものであり、新シーズンが始まってまだ数週間にもかかわらず、指揮官のプロジェクトはますます脆さを露呈している。

試合終了の笛が鳴った後の雰囲気は険悪そのもので、2戦合計2-3での敗戦という現実が突きつけられる中、スタンドにはブーイングが響き渡った。レンジャーズはポーランドでの第1戦を1-2で落として第2戦に臨んだが、今夏に9人の新戦力を加える活発な補強を行ったにもかかわらず、チームはちぐはぐで、明確な戦術的アイデンティティーも欠いているように見えた。