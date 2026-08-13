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アイブロックスにブーイング！ デレク・マッキネス監督のレンジャーズでの悲惨な船出は続く。レンジャーズはヨーロッパリーグ敗退となった
マッキネスにとって悪夢のような幕開け
マッキネスにとって「蜜月」は最初から実質的に存在しなかったが、アイブロックスのファンに残っていたわずかな忍耐も木曜夜に消え去った。今夏にハーツから大きな注目を集めて移籍して以来、マッキネスは公式戦4試合でいまだ1勝も挙げられていない。今回の欧州での敗退は、国内での不振な結果の連続に続くものであり、新シーズンが始まってまだ数週間にもかかわらず、指揮官のプロジェクトはますます脆さを露呈している。
試合終了の笛が鳴った後の雰囲気は険悪そのもので、2戦合計2-3での敗戦という現実が突きつけられる中、スタンドにはブーイングが響き渡った。レンジャーズはポーランドでの第1戦を1-2で落として第2戦に臨んだが、今夏に9人の新戦力を加える活発な補強を行ったにもかかわらず、チームはちぐはぐで、明確な戦術的アイデンティティーも欠いているように見えた。
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アイブロックスで序盤の楽観論がしぼむ
この夜はホームチームのものになるかに思われた瞬間が、しばしあった。19分、主将ローレンス・シャンクランドがPKを中央へ強烈に蹴り込み、今夏の移籍後初ゴールを記録。2試合合計スコアをタイに戻した。
レンジャーズは深刻化する負傷者問題の影響で、実験的な3-5-2の布陣で試合に入った。ユセフ・シェルミティは長期離脱となるACL損傷で欠場となり、トゥール・ロメンスも鼠径部の負傷で戦列を離れた。この戦術変更により試合はオープンで混沌とした展開となり、アウェーチームの方がより危険な存在に見える場面が少なくなかった。
ヤギエロニア・ビャウィストクが主導権を握る
後半に入ると、マキネスはテロ・アースゴーアに代えてロス・マクローリーを投入し、4バックに戻して立て直しを図った。しかし、この変更でも望んだような主導権は得られず、ヤギエロニア・ビャウィストクは自信を深めていった。アウェーのチームは、レンジャーズがまったく太刀打ちできないほどの落ち着きと目的意識を持ってプレーしていた。
そして65分、ニク・プレレツがアウェーのチームに値する同点弾をもたらした後も、さらにマキネスがダン・ニールとニコ・ラスキンに代えてキャミー・デブリンとヴァニャ・ドラゴイェヴィッチを投入してベンチに活路を求めた後も、ライト・ブルーズは決定的なチャンスをほとんど作れなかった。時間が進むにつれて連係不足は明白となり、チームは明確な戦略を欠いたままプレーしているように見えた。
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カンファレンスリーグでの不透明な将来
この敗戦により、レンジャーズは当初の欧州での目標から大きく後退し、チェコのヤブロネツとのカンファレンスリーグ・プレーオフを戦わなければならなくなった。ヨーロッパリーグのグループステージ進出を逃したことによる財政面と競技面への影響は深刻なものとなる見通しで、とりわけこの夏に陣容へ多額の投資を行っていただけに、その痛手は大きい。
マッキネスに傷を癒やしている時間はない。日曜日にはプレミア・スポーツ・カップ16強でセント・ミレン戦が控えている。アイブロックスの現在の混乱ぶりを踏まえれば、ペイズリーのクラブが好機と見ているのは間違いない。マッキネスが高額な才能の寄せ集めを早急に機能させる術を見いだせなければ、グラスゴーの青い側で高まる不満はさらに膨らみ続けるだけだ。
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