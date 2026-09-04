Getty Images Sport
翻訳者：
アイブロックスでの観客トラブルを受け、セルティックとレンジャーズがSPFLと合意 オールドファーム・ダービーはアウェーサポーター入場なしへ
安全上の懸念により、サポーターの入場禁止へ
スコットランド・フットボール界で最も熾烈なライバル関係は今季、これまでとは異なる雰囲気を帯びることになる。グラスゴーの両雄が、国内大会での直接対決すべてにおいてアウェーサポーターを全面禁止することで合意したためだ。この決定はスコティッシュ・プレミアシップとプレミア・スポーツ・カップの両方の試合に適用され、スタンドはホームサポーターのみで埋まることになる。
この裁定の影響を受ける最初の注目カードは、9月13日にレンジャーズのホームで行われるプレミア・スポーツ・カップの一戦となる。そのわずか1週間後には、両チームはリーグ戦で再びセルティック・パークで対戦する予定で、こちらもビジターサポーターなしで実施される。
- Getty Images Sport
SPFLは安全確保と試合当日の運営計画を優先する
この措置を確認する声明の中で、SPFLは、この禁止がアイブロックスでの騒動を受けた安全面の提言を評価するために必要なステップだと説明した。統括団体は次のように述べている。『この一時的な取り決めにより、両クラブはSPFL、スコットランド警察、その他の関係当事者とともに、独立レビューの調査結果と提言を適切に検討し、必要な対応を進めるとともに、今後の試合日程を徹底的に計画するための十分な時間を確保できる』
当局は、最近のダービーで悩みの種となってきた運営面の悪夢を避けたい考えだ。そこではチケット配分が絶えず摩擦の火種となっていた。SPFLはさらに次のように付け加えた。『これはサポーターや試合開催日の計画に関わる人々に、より大きな確実性をもたらすとともに、個々の試合におけるチケット手配をめぐる不確実性が繰り返されるのを避けることにもつながる。この期間中、すべての当事者は建設的に取り組むことを約束しており、安全と治安の確保が引き続き最優先事項である』
3月のカップ戦での激突の余波
これらの試合を巡る緊張は、3月のカップ戦で限界点に達した。この一戦では、セルティックのファンが2018年以来初めて、ブルームローン・ロード・スタンドの割り当てを全席分受けた。その試合には約8000人のアウェーサポーターが来場しており、直近のリーグ戦で見られた1000人未満の割り当てを大きく上回っていた。
この余波として、セルティックとレンジャーズの両クラブは、スコットランドサッカー協会からスコティッシュカップの次回ホームゲームを無観客で開催するよう命じられた。そして今回、今季のすべての国内大会にアウェーファンの入場禁止措置が拡大されたことは、事態の深刻さを浮き彫りにしている。
- Getty Images Sport
監督たちがダービーでの出場停止を振り返る
この決定について、レンジャーズのデレク・マッキネス監督は、発表に不意を突かれたことを認め、このニュースを「残念だ」と表現した。「ダービーで相手チームのファンの入場が認められる方が、常にいいものだ」とマッキネス監督は語った。「このカードをめぐって起きてきたことや、その最後の部分まで含めた文脈の中では、考慮すべきことも、話し合うべきことも多いと思う。私が聞かされていた限りでは、まだ協議の余地があるという話だったので、少し不意を突かれた感じだ」
この禁止措置について反応を示したセルティックのマーティン・オニール監督も、この結果を振り返り、この合意を「避けられない」ものであり、同時に「本当に悲しい」と評した。「スタジアムが完全に埋まった時、このカードは本当に、本当に素晴らしいものになる。そして、アウェーのファンがそれを作り上げているのだと思う」とオニール監督は付け加えた。「願わくは、2クラブがいずれかの段階で再び一緒になり、この特有の問題を解決しようとしてくれればいい」
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。