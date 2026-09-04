この措置を確認する声明の中で、SPFLは、この禁止がアイブロックスでの騒動を受けた安全面の提言を評価するために必要なステップだと説明した。統括団体は次のように述べている。『この一時的な取り決めにより、両クラブはSPFL、スコットランド警察、その他の関係当事者とともに、独立レビューの調査結果と提言を適切に検討し、必要な対応を進めるとともに、今後の試合日程を徹底的に計画するための十分な時間を確保できる』

当局は、最近のダービーで悩みの種となってきた運営面の悪夢を避けたい考えだ。そこではチケット配分が絶えず摩擦の火種となっていた。SPFLはさらに次のように付け加えた。『これはサポーターや試合開催日の計画に関わる人々に、より大きな確実性をもたらすとともに、個々の試合におけるチケット手配をめぐる不確実性が繰り返されるのを避けることにもつながる。この期間中、すべての当事者は建設的に取り組むことを約束しており、安全と治安の確保が引き続き最優先事項である』