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アイスランドとのワールドカップ予選を前に、イングランド代表の1選手が離脱。ライオネスのサリナ・ヴィーグマン監督がリア・ウィリアムソンの負傷について最新情報を発表した。
膝、ふくらはぎ、ハムストリング：ウィリアムソンは今シーズン、怪我に悩まされている。
ウィリアムソンは今シーズン、コンディションに苦しんできた。イングランド代表で優勝した欧州選手権中に負った膝の怪我で出遅れ、シーズン初出場は12月中旬だった。 1月にはふくらはぎを痛めて1か月離脱。調子を上げ始めた矢先、ハムストリングの故障で再び戦列を離れ、クラブも代表も最後の出場から4週間以上が経過している。
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希望を捨てない：ウィリアムソンの出場可能性を巡るイングランドの楽観的な見方
それでもウィーグマン監督は、今月の代表合宿にキャプテンを招集した。彼女はアーセナルで練習に復帰していたが、実戦には出ていなかった。しかし火曜日、ウェンブリーでのスペイン戦のメンバーからは外れ、チームが世界王者を1-0で下す様子をピッチ外で見た。
試合前、ウィーグマン監督はITVの取材に「彼女は正しい方向に向かっているが、今回はまだ少し時期尚早だった。リスクは負いたくない」と語った。試合後の会見では「現時点で彼女を最高レベルの試合に出場させるのは賢明ではない」と説明した。 「しかし、彼女のコンディションは良好なので、土曜日の試合に出場できることを願っている」と結んだ。
良いニュースと悪いニュース：ヴィーグマン監督が代表メンバーの最新情報を発表
アイスランド戦を前にした金曜の会見で、ウィーグマン監督はウィリアムソンの体調は万全だとしながらも、出場については明言を避けた。監督は「練習に参加し、最終判断は練習後に下す」と語った。なお、ウィリアムソンは合宿に合流しており、土曜のレイキャビクでの試合に出場する可能性が残されている。
一方、金曜日に代表を離脱したキーラ・バリーには当てはまらない。 20歳のフォワードは2月にマンチェスター・ユナイテッドからベイFCへ移籍し、好スタートを切ったことで代表初招集されたが、足首のけがでクラブへ戻った。
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ウィリアムソンのコンディションは、イングランド代表とアーセナルにとって重要だ。
ウィリアムソンのコンディションはイングランド代表だけでなく、アーセナルにとっても重要だ。チームはリヨンとのチャンピオンズリーグ準決勝2試合など、欧州王者の座をかけた大一番を控える。 さらに女子スーパーリーグ（WSL）の消化試合もあり、シーズン終了までほぼ3日に1度のペースで試合が続く。ウィリアムソンの復帰は、その能力からしてアーセナルにとって心強いだけでなく、レネ・スレガース監督がシーズン終盤のチームコンディションを維持する上でも大きな助けとなる。
一方、イングランド代表のウィーグマン監督は、ウィリアムソンがいない間にロッテ・ウッベン＝モイとエスメ・モーガンの新センターバックコンビが世界王者スペインを無失点に抑えたことを評価している。 この2人が期待に応えたことで、アイスランド戦を前に安心材料が生まれた。ウィリアムソンがいないでも戦えることが分かったため、無理に復帰させる必要はなく、彼女は焦らず回復に集中できる。
スペイン戦の勝利で自信を得た「ライオネッス」は、土曜日のアイスランド戦でもその勢いを維持したい。欧州王者のイングランドはグループ首位を守り、6月のスペイン戦を見据えても今回の勝利が不可欠だ。