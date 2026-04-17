アイスランドとのワールドカップ予選を前に、イングランド代表の1選手が離脱。ライオネスのサリナ・ヴィーグマン監督がリア・ウィリアムソンの負傷について最新情報を発表した。

それでもウィーグマン監督は、今月の代表合宿にキャプテンを招集した。彼女はアーセナルで練習に復帰していたが、実戦には出ていなかった。しかし火曜日、ウェンブリーでのスペイン戦のメンバーからは外れ、チームが世界王者を1-0で下す様子をピッチ外で見た。

試合前、ウィーグマン監督はITVの取材に「彼女は正しい方向に向かっているが、今回はまだ少し時期尚早だった。リスクは負いたくない」と語った。試合後の会見では「現時点で彼女を最高レベルの試合に出場させるのは賢明ではない」と説明した。 「しかし、彼女のコンディションは良好なので、土曜日の試合に出場できることを願っている」と結んだ。