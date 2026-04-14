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Vinicius JuniorGetty Images
Oliver Maywurm

翻訳者：

「アイコンと呼べる選手は一人もいない」。ロタール・マテウスはFCバイエルン・ミュンヘンとの第2戦を控え、レアル・マドリードに大きな欠点を見出す。

チャンピオンズ リーグ
バイエルン 対 レアル・マドリー
バイエルン
レアル・マドリー

ドイツ代表最多出場記録保持者のロタール・マテウスは、レアル・マドリードが現在、クラブを象徴していた看板選手たちの活躍が見られないと指摘した。

「レアルにはそういうタイプの選手が単純に足りない」とマテウスは語る。水曜日のチャンピオンズリーグ準々決勝第2戦、バイエルン対レアルを前に、自身のSkyコラムに記した。

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  • マテウスは「レアルにはかつてピッチ上で存在感を示す選手たちがいたが、今はいない」と指摘。セルヒオ・ラモス、トニ・クロース、ルカ・モドリッチを例に挙げた。現在のスターは「スピードがあり、ドリブルとテクニックに優れ、一定の強さも備えている。第1戦で示したように」と続けた。 と元バイエルン・ミュンヘンのプロ選手は続けた。しかし、マテウスには大きな「しかし」がある。「それでも、彼らは過去数十年に見られたような迫力を放っていない。良い選手だが、アイコンと呼べる選手は一人もいない。ヴィニシウスも、ベリンガムも、ムバッペもいない。それがレアルに欠けているのだ」。

    バイエルンは先週の第1戦を2-1で制し、ホームでの第2戦も有利と見る。 ただ、65歳のマテウスは「簡単な試合にはならない」と警鐘を鳴らす。元バイエルン会長ルンメニゲも同意見で、レアルを諦めておらず、現在の過熱ムードに違和感を示している。

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  • バイエルン戦第2 Leg：ユード・ベリンガムはレアルの「ゲームチェンジャー」になるか？

    第1戦の終盤25分、スペイン勢が勢いを取り戻し、キリアン・エムバペが1点を返したことは、マテウス氏によるとレアルにとって大きな自信になるという。太腿の怪我から回復し3月末に戦線復帰したジュード・ベリンガムも、第1戦では後半30分だけの出場だったが今回は先発する見込みだ。 イングランド代表MFは第1戦で「ゲームチェンジャー」とマテウス氏が評価した。

    マテウスは「ノイアーがマドリード戦のようなパフォーマンスでなければ、状況はすぐに変わる」と指摘。ベルナベウでは好セーブ連発で称賛を集めたノイアーだが、今回は異なる展開も十分あり得る。

  • Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    FCバイエルン・ミュンヘンは今週末にも優勝を決める可能性がある。

    一方、先週末のリーグ戦は両チームにとって「第2戦の予行演習」だったが、結果が大きく異なった。レアル・マドリードはホームでFCジローナと1-1で引き分け、首位のFCバルセロナに9ポイント差をつけられた。さらに終盤にはPKが認められず、大きな不満が残った。

    一方、バイエルンは波に乗り続けた。 ローテーションを採用しながらもFCザンクト・パウリを5-0で下し、ボルシア・ドルトムントがバイエル・レバークーゼンに0-1で敗れたため首位との差は12ポイントに広がった。ドルトムントが前日のTSGホッフェンハイム戦で勝てなければ、バイエルンは日曜のVfBシュトゥットガルト戦で勝てば優勝を決める。

  • FCバイエルン・ミュンヘンの今後の試合

    日付時間試合
    4月15日（水）21時FCバイエルン vs レアル・マドリード（チャンピオンズリーグ）
    4月19日（日）17時30分FCバイエルン - VfBシュトゥットガルト（ブンデスリーガ）
    4月22日（水）20時45分バイエル・レバークーゼン対FCバイエルン（DFBポカール）
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