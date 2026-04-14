「アイコンと呼べる選手は一人もいない」。ロタール・マテウスはFCバイエルン・ミュンヘンとの第2戦を控え、レアル・マドリードに大きな欠点を見出す。

マテウスは「レアルにはかつてピッチ上で存在感を示す選手たちがいたが、今はいない」と指摘。セルヒオ・ラモス、トニ・クロース、ルカ・モドリッチを例に挙げた。現在のスターは「スピードがあり、ドリブルとテクニックに優れ、一定の強さも備えている。第1戦で示したように」と続けた。 と元バイエルン・ミュンヘンのプロ選手は続けた。しかし、マテウスには大きな「しかし」がある。「それでも、彼らは過去数十年に見られたような迫力を放っていない。良い選手だが、アイコンと呼べる選手は一人もいない。ヴィニシウスも、ベリンガムも、ムバッペもいない。それがレアルに欠けているのだ」。

バイエルンは先週の第1戦を2-1で制し、ホームでの第2戦も有利と見る。 ただ、65歳のマテウスは「簡単な試合にはならない」と警鐘を鳴らす。元バイエルン会長ルンメニゲも同意見で、レアルを諦めておらず、現在の過熱ムードに違和感を示している。