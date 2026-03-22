わずか81日後に！ヨルグ・シュマートケとハノーファー96が契約解除を発表

2009年から2013年にかけて、クラブの近年の歴史の中で最も成功した時代を築いたシュマットケは、2025年のクリスマスイブになってようやくドイツのプロサッカー界に復帰したばかりだった。 62歳のシュマットケは、オーストリアのRBザルツブルクへ移籍したマルクス・マンの後任として、1月1日に就任した。彼の契約は当初、2029年2月28日までだった。

シュマットケがハノーファー96で初めて指揮を執った際、クラブは2010/11シーズンのブンデスリーガを4位で終え、チームはその後2年連続でヨーロッパリーグに出場した。退任後、シュマットケは1.FCケルンとVfLヴォルフスブルクで働き、ハノーファーでの2度目の就任に先立ち、2024年2月までリヴァプールFCのスポーツディレクターを務めていた。