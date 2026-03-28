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わずか4年前の、バイエルン・ミュンヘンのボールボーイとして活動していたドイツ代表デビュー戦を迎えたレナート・カールが、ユリアン・ナーゲルスマンと抱き合う姿をとらえた素晴らしい懐かしの写真
バーゼルでの奇跡的な躍進
金曜日の夜、ドイツがスイスに4-3で劇的な勝利を収めた試合で、この18歳の選手の彗星のような台頭は新たな高みに達した。 63分にレロイ・サネと交代で投入されたカールは、終盤の逆転劇を演出する中で、緊張の兆候を微塵も見せなかった。フロリアン・ヴィルツが冷静な2得点で話題をさらった一方、スイス守備陣を崩すきっかけとなったのは、右サイドでカールが見せた直線的な突破と創造性あふれるプレーだった。激しいプレッシャーがかかる局面での彼の冷静な対応が、最終的にヴィルツに85分の決勝点を決めるための決定的なスペースを生み出した。
タッチラインからピッチへ
試合後、ナゲルスマン監督がバイエルン・ミュンヘンに在籍していた当時、若きカールが監督を抱きしめる懐かしい写真がSNSで話題となった。わずか4年前に撮影されたこの写真には、ナゲルスマン監督がテクニカルエリアから指示を飛ばす中、ボールボーイとしての役割を果たす現在のドイツ代表選手が写っている。 この一枚は、カールがバイエルンの組織内で驚異的なスピードで頭角を現したことを如実に物語っている。わずか数シーズンの間に、彼はサイドラインから憧れの選手たちを見上げる立場から、彼らと同じロッカールームを共にする立場へと躍進したのだ。
その若者の実力に驚かされた
試合前、ナゲルスマン監督は、トレーニングでのカールの能力に感銘を受けたことを認めた。 「彼のトレーニングの様子はとても良かったと思う」と、ナゲルスマン監督はドイツサッカー連盟（DFB）の公式サイトでこう語った。「彼は予想以上に落ち着いており、非常に集中している印象を受けた。トレーニングでは自信を持ってプレーしていたが、やりすぎることなく。彼の年齢では、周囲の過度な期待にうまく対処できるかどうかが極めて重要だ。あれほど若い選手を連れてくるのは、彼が非常に気楽な性格だからだ。彼には非常に好印象を抱いている」
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次は何が待っているのでしょうか？
ドイツ代表は月曜日のガーナ戦に向け準備を進めており、ファンからはバイエルンの若き逸材に代表初先発の機会を与えるよう声が上がっている。今シーズン、ヴィンセント・コンパニ監督の下で主力としての地位を確立したカールは、欧州サッカー界で最も注目される若手選手の一人へと急成長しており、今や来たるワールドカップに向けた代表メンバー入りを狙っている。