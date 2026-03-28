金曜日の夜、ドイツがスイスに4-3で劇的な勝利を収めた試合で、この18歳の選手の彗星のような台頭は新たな高みに達した。 63分にレロイ・サネと交代で投入されたカールは、終盤の逆転劇を演出する中で、緊張の兆候を微塵も見せなかった。フロリアン・ヴィルツが冷静な2得点で話題をさらった一方、スイス守備陣を崩すきっかけとなったのは、右サイドでカールが見せた直線的な突破と創造性あふれるプレーだった。激しいプレッシャーがかかる局面での彼の冷静な対応が、最終的にヴィルツに85分の決勝点を決めるための決定的なスペースを生み出した。