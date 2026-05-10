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わずか1年で、期待された新加入選手がトルコの強豪を去る模様。
エデルソンはイスタンブールのクラブを去る意向だ。サブンチュオグル氏によると、サウジアラビアのクラブが関心を示しており、クリスティアーノ・ロナウドが所属するアル・ナセルも含まれる。
フェネルバフチェ首脳は移籍に否定的な姿勢を示していない。エデルソンは昨夏1100万ユーロでマンチェスター・シティからフェネルバフチェへ移籍。2028年夏までの契約には2500万ユーロの違約金が設定されている。
エデルソンはペップ・グアルディオラ監督の下で次々とタイトルを獲得している
エデルソンはFCサンパウロのユースからヨーロッパへ。ベンフィカがその才能を見いだした。ポルトガルで幾つかのクラブを渡り歩いた後、2017年に4000万ユーロでマンチェスターへ移籍。ペップ・グアルディオラ監督の指名で加入し、シティの黄金期を築いた。マンチェスター・シティでは6度のリーグ優勝を達成した。 2023年の三冠達成後、彼は世界最高のGKに選ばれた。
フェネルバフチェに移籍した今季も、最多優勝記録を持つガラタサライを追ったが及ばず、土曜にガラタサライの優勝が確定。フェネルバフチェは2位を確保した。
2025/26シーズン：フェネルバフチェにおけるエデルソンの成績
試合数／出場時間
失点
無失点試合
警告
36/3242
35
13
イエローカード7枚、イエローカード＋レッドカード1枚