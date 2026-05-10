エデルソンはイスタンブールのクラブを去る意向だ。サブンチュオグル氏によると、サウジアラビアのクラブが関心を示しており、クリスティアーノ・ロナウドが所属するアル・ナセルも含まれる。

フェネルバフチェ首脳は移籍に否定的な姿勢を示していない。エデルソンは昨夏1100万ユーロでマンチェスター・シティからフェネルバフチェへ移籍。2028年夏までの契約には2500万ユーロの違約金が設定されている。



