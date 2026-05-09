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「わかるか？」――モハメド・サラーのリバプールでの「基準」を巡る報道に、アルネ・スロット監督が記者団に鋭く言い返した。
スロット社、品質基準の低下を否定
スロット監督は、リヴァプールのエリート文化が脅かされているという見方に明らかに苛立ちを露わにした。この緊張は、サラーが「自分が退団した後もクラブが成功し続けるためには、若手選手たちは早朝のジムトレーニングなど、高い基準を維持しなければならない」と発言したことを受けて生じた。
それでもリヴァプールの指揮官は、アンフィールドの基盤は今も強固だと主張する。
「ファン・ダイクも、モ（サラー）と同じことを言いたいのか？ 彼は『クラブにとって基準は重要だ』と語った」とスロットは話した。
「彼には大いに同意する。彼は今の基準が悪いとは言っていない。君は聞いたか？言っておくが、私は心配していない。来シーズンの基準が今シーズンやその前よりも下がるなんて、全く心配していない」
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ロッカールームのリーダーシップを巡る激しい議論
チェルシー戦前日の会見で、スロット監督は新加入選手のリーダーシップを問われ、徐々に苛立ちを顕にしていた。
「正直に言いたいが、言えない」とオランダ人監督は認めた。「ではどう答えればいいのか。サラーの言う通り、基準は重要だ。今はその基準を満たしていると思う。 また、新加入に限らずアカデミー出身の7歳でも、モ・サラーや他の選手を手本に、3日おきにこのレベルでプレーするために何が必要かを知るのは当然だ」と語った。
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リーダーシップはベテランだけのものではない
スロット監督は、強豪チームで方向性を示せるのはベテランだけという説を否定した。プロ意識は年齢に左右されないとし、欧州や自チームの例を挙げた。
「彼らがいつジムに行っているかは知らない。だが、ピッチ上で正しい基準を示していることは確かだ」とスロットは述べた。
さらに「モ・サラーも26歳のときにそうしていた。基準を打ち立てるのは32歳や33歳だけの仕事ではない。彼らはこのレベルで何が必要かを身をもって知っている」と続けた。 しかし、我々が獲得したフロリアン・ヴィルツ、ヒューゴ・エキティケ、アレクサンダー・イサクは子供ではない。彼らはすでにこのレベルで何が必要かを理解している真剣なプロだ」
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組織文化における管理職の役割
ヴァージル・ファン・ダイクが「舞台裏でやるべきことがある」と語った一方、スロット監督は卓越性を保つ責任はトップから始まると主張した。ベテラン選手は助けになるが、最終的にはコーチングスタッフが環境を左右すると強調した。厳しいシーズンでもリヴァプールの勝利へのメンタリティは崩れていないと熱く語った。
「基準は監督から生まれるのか？100パーセントそうだ。監督は非常に重要だ。選手たちもその一助にはなるが、間違いなく監督が基準を設定する側でもある」とスロットは結論付けた。そして集まったメディアにこう言い残した。「基準はジムだけで重要なわけではない。ピッチ上でも重要だ。いいか。私の言いたいことは分かるか？私が何も言わなくてもな？」