スロット監督は、リヴァプールのエリート文化が脅かされているという見方に明らかに苛立ちを露わにした。この緊張は、サラーが「自分が退団した後もクラブが成功し続けるためには、若手選手たちは早朝のジムトレーニングなど、高い基準を維持しなければならない」と発言したことを受けて生じた。

それでもリヴァプールの指揮官は、アンフィールドの基盤は今も強固だと主張する。

「ファン・ダイクも、モ（サラー）と同じことを言いたいのか？ 彼は『クラブにとって基準は重要だ』と語った」とスロットは話した。

「彼には大いに同意する。彼は今の基準が悪いとは言っていない。君は聞いたか？言っておくが、私は心配していない。来シーズンの基準が今シーズンやその前よりも下がるなんて、全く心配していない」



