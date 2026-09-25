シドニー生まれのジャックマンは2011年、ノリッジへの最初の投資オファーを断っていたことを明かしていた。その姿勢は現在、見直されており、近くレクサムのオーナーであるレイノルズとマック、そしてNFLのレジェンドであるブレイディとそのバーミンガムとしのぎを削る可能性がある。

他分野のスーパースターの存在は、華やかさをもたらすことから、イギリスサッカー界にとってポジティブだと考えられており、ペナントもEFLに有名な顔ぶれが加わることを歓迎する一人だ。

GOALにNetBet Sportの協力で語った元アーセナル、バーミンガム、リヴァプール、ストークのウインガーは、次のように話した。「彼らが資金を投入するつもりなら、間違いなくいいことだ。より面白くなるし、より良い選手が来て、全体のレベルも上がる。

「レクサムでの成功、つまり3年連続昇格で何が達成できるかを見たのだと思う。そしてバーミンガムのようなクラブは、本当に大きなクラブで、歴史もある。

「おそらく彼らは、いずれプレミアリーグにいるべきだと言うだろうし、適切な後ろ盾と適切な投資があり、良い選手を獲得できれば、プレーオフに進めない理由はない。プレーオフに入れば、あとは誰にでもチャンスがある。そこからなら誰でもプレミアリーグに行ける。8位で終えようが3位で終えようが関係ない。敗退することもあれば、プレミアリーグに行くこともある」