ポチェッティーノはアメリカ文化の多面に魅了されている。彼はカントリーミュージック、特にエラ・ラングレーへの愛を語っている。また、チック・フィル・Aなどのアメリカ料理も好む。何よりも彼が楽しんでいるのは「人々」だ。アメリカサッカー界に革命をもたらす存在として到着して以来、彼は多くの人々と出会い、ほとんどすべての交流で似た感覚を抱いてきた。

「人々はとても親しみやすく、すぐに居心地よくさせてくれます」と彼は言う。「たとえばナッシュビルのような場所でバーに入っても、一人でもすぐに友達ができます。数分でその場に溶け込み、ここが自分の場所だと感じられます。

「アメリカ中を回って驚いた。どの州も違うのに、どこでも人が温かい。みんな他人を歓迎し、すぐに溶け込めるよう気遣ってくれる。この国は広大で、人々は素晴らしい。私たちは多くを学び、以前より良い人間になれたと思う。」

多くのファンも同感だろう。ポチェッティーノは「変革の原動力」という期待に見事に応えた。2024年に米国代表（USMNT）の指揮を任された際、彼は誤った方向に進んでいたチームを立て直すために就任した。その道のりには紆余曲折があったが、ポチェッティーノによれば、その一部は意図的なものだったという。しかし、それらの紆余曲折は、最終的には最善の結果につながった。 USMNTは絶好のタイミングでピークを迎え、ポチェッティーノはその立役者として称賛されている。

彼と働いたスタッフは、関係が深まったと語る。ポチェッティーノ自身もアメリカでの経験が自分を変化させたと認め、選手たちはその変化を間近で見て喜んでいる。

「彼は間違いなく多くのことを学んでいる」と、スター選手のクリスチャン・プリシッチは最近語った。ミーティングで誰かがアメリカン・スラングを使うと、ポチェッティーノは「えっ？」という顔をする。それがとても面白い。

彼は本当にその文化に馴染んでいるように感じます。昨日、彼のオフィスに行ったら、カントリーミュージックを聴いていました。それを見るのは面白いですが、一方で彼はアルゼンチンの文化も持ち込んでいます。スタッフもアルゼンチンのものを私たちに見せてくれます。間違いなく、チーム内には独特な絆が生まれています。」

この「アメリカ化」はポチェッティーノだけでなく、アメリカ本土で育たなかった選手たちにも当てはまる。彼らにとって、クリス・リチャーズやティム・ウィーアは非公式のツアーガイドとなり、チームメイトをアメリカサッカーのちょっとした名所へ案内した。

「バロの最初の合宿を覚えているよ。僕たちは彼らを、特に食べ物に関して、アメリカならではの定番スポットに連れて行ったんだ。彼はそれを楽しんでいたと思う。 彼の中には今でも『アメリカ人は本物じゃない』という感覚が残っていると思う。だって、僕たちがやっていることの中には、ロンドンでは到底通用しないようなものもあるからね。それを理解するには時間がかかるし、特に一度に数週間しかここにいない場合はなおさらだ。アメリカのさまざまな地域を見られるのは、すごく楽しいよ。

「何人かのチームメイトをアラバマに連れて行って、僕が育った場所を見てもらおうと誘っているところだけど、これまでのところ最高だよ。みんなは南部も見たし、西部や太平洋岸北西部も見てきた。僕もシアトルに行くのは初めてだったから、みんなと一緒にその体験ができたのは最高だったよ。」

USMNTが国内ツアーでアメリカ各地を回る一方で、他のワールドカップ出場国も独自のストーリーを紡ぎ、この夏のアメリカに少しばかりの国際色を加えている。