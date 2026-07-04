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Ryan Tolmich

翻訳者：

「より大きな何かの一部」――マウリシオ・ポチェッティーノ率いるUSMNTが、歴史的な第250回独立記念日に「アメリカのチーム」となった経緯。

Analysis
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ワールドカップ
M. Pochettino
特集＆コラム
アメリカ合衆国 対 ベルギー
ベルギー

独立記念日（7月4日）250周年のこの年、マウリシオ・ポチェッティーノ監督率いる米国男子代表は「アメリカを代表するチーム」としてワールドカップで活躍し、アメリカン・サッカーの祭典を盛り上げた。

シアトル発――花火が夜空に咲く中、ファンは「USA」と声を上げた。T-モバイル・パークでは、今夏のワールドカップに出場する米国男子代表の選手たちが一人ずつ紹介された。 最後に登場したのは地元出身のヒーロー、クリスティアン・ロルダン。彼は頭上に三叉槍を掲げ、マリナーズファンは大きな歓声で迎えた。

そして、マリナーズのユニフォームに身を包んだマウリシオ・ポチェッティーノがダイヤモンドに登場し、始球式を行った。野球の経験はないものの、その投球はほぼストライクゾーンを捉えた。

建国250周年の前夜祭とはいえ、この4日は野球の日ではない。サッカー一色の夏だからだ。

国を挙げてのこの夏は、まさにUSMNT一色だ。彼らは今回のワールドカップでの活躍で国民の心を掴み、その快進撃は少なくとも月曜日にベルギーと対戦するベスト16まで続くだろう。その道のりでは、視聴者数の記録更新、数え切れないほどの名場面、そして「カントリー・ロード」の大合唱が繰り広げられた。 この夏は彼らの夏であり、その夏が続く限り、独立記念日という最大の祝日にアメリカスポーツ界の主役となっている。

これは誰もが認める事実だ。長年にわたり、USMNTやサッカー界は主流になるために戦ってきた。今、彼らは主役だ。全国から集まったファンはチームの一員になりたいと願い、成果が出るほどこのブームに乗る人は増え続ける。

「僕は200パーセントアルゼンチン人だ。正直に言うよ、100パーセントアルゼンチン人だと感じている」とポチェッティーノ監督は水曜日に語った。「でも、ここにいると、何かもっと大きなものの一部、僕たちが築き上げているものの一部だと感じるんだ。 この素晴らしいプロジェクトの一員でいられることを楽しんでいる。そしてもちろん、スタジアムで『Take Me Home, Country Roads』が流れ始めると、歌わずにはいられない。とても心に響く曲だからね。

試合に勝ったとき、そしてここに来るために1年半準備してきたとき、それが私たちがこの国と連盟と契約した理由です。その感動を味わいたかったからです。参加することも大切ですが、私はこのお祭りの一部になることが大好きです」

お祭りはまだ始まったばかりだが、この国でサッカーが経験したことがないほどの盛り上がりだ。

  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    深まる関係

    米国男子代表が独立記念日（7月4日）を前に野球の試合に臨む数時間前、フォラリン・バログンはこう語った。

    「こういうことはアメリカでしか起こり得ない」と彼は語った。

    この夏、米国は世界を迎え入れつつも、独特の「アメリカらしさ」を強く示した。その要因の一つがUSMNTの台頭だ。彼らはワールドカップで限界と期待を押し広げている。

    パラグアイ戦とオーストラリア戦で2連勝し、96年ぶりにW杯で2試合連続勝利。180分で6得点を奪い、守りに回ることなく攻めの姿勢を貫いた。

    彼らは国内にもメッセージを送り、オーストラリア戦後に国民も応えた。試合直後、観客はジョン・デンバーの「テイク・ミー・ホーム、カントリー・ロード」を歌い、ヒーローたちを称えた。この曲は以来、選手とファンを結ぶアンセムとなっている。

    ディフェンダーのオーストン・トラスティは「自分とチームのためだけでなく、アメリカサッカーの未来とイメージを変えるためにここにいる」と語った。 「あの雰囲気を耳にし、試合全体の高揚感を肌で感じること――それは、もともとこのスポーツのファンである人々だけでなく、私たちのプレーやこのワールドカップを観戦することでサッカーファンになりつつある人々にとっても、まさにそれこそがすべてなのだと思う」

    2024年10月の就任以来、ポチェッティーノ監督が切望してきたのは、まさにこの一体感だった。彼は在任中、チームとファンの絆を何度も強調してきた。彼にとって、それこそが「サッカー」の醍醐味だ。アルゼンチンで育った彼は、スタジアムの応援が時折50対50に分かれる状況に苛立ちを覚えていた。

    昨夏のゴールドカップでメキシコに敗れた際、ヒューストンのスタジアムで米国代表がメキシコサポーターの歌で送り出され、彼が涙したのも同じ理由だ。オーストラリア戦の勝利後、今度は自チームが英雄として歌で称えられ、彼が感極まったのも当然だった。

    「試合の準備をして対戦するだけではない。国を代表し、国旗のために戦う。感情であり、文化であり、哲学だ。それが私だ」

    この1年ほど、USMNTのアルゼンチン人監督は米国の文化に魅了されてきた。それもまた、この夏の大きな話題だ。

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  • Toronto Blue Jays v Seattle MarinersGetty Images Sport

    ポッチのアメリカでの恋愛

    ポチェッティーノはアメリカ文化の多面に魅了されている。彼はカントリーミュージック、特にエラ・ラングレーへの愛を語っている。また、チック・フィル・Aなどのアメリカ料理も好む。何よりも彼が楽しんでいるのは「人々」だ。アメリカサッカー界に革命をもたらす存在として到着して以来、彼は多くの人々と出会い、ほとんどすべての交流で似た感覚を抱いてきた。

    「人々はとても親しみやすく、すぐに居心地よくさせてくれます」と彼は言う。「たとえばナッシュビルのような場所でバーに入っても、一人でもすぐに友達ができます。数分でその場に溶け込み、ここが自分の場所だと感じられます。

    「アメリカ中を回って驚いた。どの州も違うのに、どこでも人が温かい。みんな他人を歓迎し、すぐに溶け込めるよう気遣ってくれる。この国は広大で、人々は素晴らしい。私たちは多くを学び、以前より良い人間になれたと思う。」

    多くのファンも同感だろう。ポチェッティーノは「変革の原動力」という期待に見事に応えた。2024年に米国代表（USMNT）の指揮を任された際、彼は誤った方向に進んでいたチームを立て直すために就任した。その道のりには紆余曲折があったが、ポチェッティーノによれば、その一部は意図的なものだったという。しかし、それらの紆余曲折は、最終的には最善の結果につながった。 USMNTは絶好のタイミングでピークを迎え、ポチェッティーノはその立役者として称賛されている。

    彼と働いたスタッフは、関係が深まったと語る。ポチェッティーノ自身もアメリカでの経験が自分を変化させたと認め、選手たちはその変化を間近で見て喜んでいる。

    「彼は間違いなく多くのことを学んでいる」と、スター選手のクリスチャン・プリシッチは最近語った。ミーティングで誰かがアメリカン・スラングを使うと、ポチェッティーノは「えっ？」という顔をする。それがとても面白い。

    彼は本当にその文化に馴染んでいるように感じます。昨日、彼のオフィスに行ったら、カントリーミュージックを聴いていました。それを見るのは面白いですが、一方で彼はアルゼンチンの文化も持ち込んでいます。スタッフもアルゼンチンのものを私たちに見せてくれます。間違いなく、チーム内には独特な絆が生まれています。」

    この「アメリカ化」はポチェッティーノだけでなく、アメリカ本土で育たなかった選手たちにも当てはまる。彼らにとって、クリス・リチャーズやティム・ウィーアは非公式のツアーガイドとなり、チームメイトをアメリカサッカーのちょっとした名所へ案内した。

    「バロの最初の合宿を覚えているよ。僕たちは彼らを、特に食べ物に関して、アメリカならではの定番スポットに連れて行ったんだ。彼はそれを楽しんでいたと思う。 彼の中には今でも『アメリカ人は本物じゃない』という感覚が残っていると思う。だって、僕たちがやっていることの中には、ロンドンでは到底通用しないようなものもあるからね。それを理解するには時間がかかるし、特に一度に数週間しかここにいない場合はなおさらだ。アメリカのさまざまな地域を見られるのは、すごく楽しいよ。

    「何人かのチームメイトをアラバマに連れて行って、僕が育った場所を見てもらおうと誘っているところだけど、これまでのところ最高だよ。みんなは南部も見たし、西部や太平洋岸北西部も見てきた。僕もシアトルに行くのは初めてだったから、みんなと一緒にその体験ができたのは最高だったよ。」

    USMNTが国内ツアーでアメリカ各地を回る一方で、他のワールドカップ出場国も独自のストーリーを紡ぎ、この夏のアメリカに少しばかりの国際色を加えている。

  • FBL-WC-2026-FANSAFP

    ワールドカップの影響

    SNSを見たことがあるなら、その動画はきっと目にしたことがあるはず。スコットランド人がボストンのバーを埋め尽くし、イングランド人がアトランタ・ブレーブスの新ヒーローに歌を贈る様子。 ノルウェー代表がタイムズスクエアをボートで横断し、カンザス州ローレンス市が「ロック・チョーク・アルジェリア」をスローガンに掲げた。アルゼンチンの大合唱、日本のクリーンアップ、ドイツのサックス演奏も。これらはすべて、アメリカで開催されたワールドカップの一部だ。

    分断が当たり前となった今、ここ数週間は世界中が一つになり、サッカーを愛する喜びを共有した。

    「この大会はアメリカに多様な文化を感じる機会をもたらしている」と、USMNTのスター選手マリクの母アンジャ・ティルマンはGOALに語った。

    こうした交流は独特の絆を生んだ。今夏訪れた人々より長く滞在するポチェッティーノ監督はそれを身で感じている。彼は、アメリカ人が世界から学び、またサッカーを歓迎したアメリカ人から世界も学ぶことを願っている。

    「実際に訪れると、米国人に対する誤解が解ける。国によって見方は違うが、現実は違う」

    それでもポチェッティーノが夏から掲げるスローガンの一つは「現実に追われるな」だ。チームに大きな夢を持ち、優勝できると信じさせるために。もし優勝すれば、アメリカサッカーの未来は変わる。だが、このチームはすでにその一歩を踏み出している。

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  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    後世に遺産を残す機会

    USMNTの選手たちはメディアからいつも「レガシー」を問われる。この夏は何をもたらすのか？この快進撃がサッカーやアメリカにどんな影響を与えるのか？

    「その意味を理解しようとはしていますが、アメリカは広い国ですから」とバログンは語った。「難しいですが、飛行機で隣に座っているウェストン・マッケニーが動画を見せてくれます。各地のファンがバーなどで大型スクリーンで試合を観戦し、私たちがゴールを決めるたびに歓喜している様子です。

    「僕たちは今その渦中にあるから、誰も実感を掴めていない。でも大会が終わり日常に戻ったとき、僕たちが与えた影響が見えてくるはずだ。それは本当に素晴らしいことだ」

    このチームは長年「黄金世代」と呼ばれ、常に大きな影響を与えようとしてきた。ポチェッティーノ監督就任前、バーハルター監督の時代から、米国サッカーの認識を永遠に変えることが目標だった。今夏、そのチャンスが訪れた。

    今のところ、USMNTは期待に応えている。彼らは確かな足跡を残し、新しいファンを呼び込み、古参ファンの情熱にも再び火をつけた。大会が終わる頃には、それがチームのレガシーとなるだろう。彼らは、初めての人にも千回目を迎える人にも、皆に祝う理由を与える存在になるはずだ。

    タイラー・アダムスは「チームとして、この競技に足跡を残し、レガシーを遺したい」と語った。「2年後にこのチームと成功が語られるなら、私たちは正しいことを成し遂げたことになる」

    今は目の前の試合に集中し、祝日を楽しもう。ポチェッティーノは始球式直後、シアトルのファンに語りかけ、祝祭の幕を開けた。その後、ポチェッティーノとロルダンがマイクを握り、こう呼びかけた。

    「さあ、ワールドカップを勝ち取ろう」

    独立宣言から250年目の7月4日、W杯はかつてなく身近に感じられる。アメリカサッカーとそれを愛する人々も、同じように身近になった。

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