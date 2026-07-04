シアトル発――花火が夜空に咲く中、ファンは「USA」と声を上げた。T-モバイル・パークでは、今夏のワールドカップに出場する米国男子代表の選手たちが一人ずつ紹介された。 最後に登場したのは地元出身のヒーロー、クリスティアン・ロルダン。彼は頭上に三叉槍を掲げ、マリナーズファンは大きな歓声で迎えた。
そして、マリナーズのユニフォームに身を包んだマウリシオ・ポチェッティーノがダイヤモンドに登場し、始球式を行った。野球の経験はないものの、その投球はほぼストライクゾーンを捉えた。
建国250周年の前夜祭とはいえ、この4日は野球の日ではない。サッカー一色の夏だからだ。
国を挙げてのこの夏は、まさにUSMNT一色だ。彼らは今回のワールドカップでの活躍で国民の心を掴み、その快進撃は少なくとも月曜日にベルギーと対戦するベスト16まで続くだろう。その道のりでは、視聴者数の記録更新、数え切れないほどの名場面、そして「カントリー・ロード」の大合唱が繰り広げられた。 この夏は彼らの夏であり、その夏が続く限り、独立記念日という最大の祝日にアメリカスポーツ界の主役となっている。
これは誰もが認める事実だ。長年にわたり、USMNTやサッカー界は主流になるために戦ってきた。今、彼らは主役だ。全国から集まったファンはチームの一員になりたいと願い、成果が出るほどこのブームに乗る人は増え続ける。
「僕は200パーセントアルゼンチン人だ。正直に言うよ、100パーセントアルゼンチン人だと感じている」とポチェッティーノ監督は水曜日に語った。「でも、ここにいると、何かもっと大きなものの一部、僕たちが築き上げているものの一部だと感じるんだ。 この素晴らしいプロジェクトの一員でいられることを楽しんでいる。そしてもちろん、スタジアムで『Take Me Home, Country Roads』が流れ始めると、歌わずにはいられない。とても心に響く曲だからね。
試合に勝ったとき、そしてここに来るために1年半準備してきたとき、それが私たちがこの国と連盟と契約した理由です。その感動を味わいたかったからです。参加することも大切ですが、私はこのお祭りの一部になることが大好きです」
お祭りはまだ始まったばかりだが、この国でサッカーが経験したことがないほどの盛り上がりだ。