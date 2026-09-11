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「より上位の多くのクラブも関心を寄せている」 キース・アンドルーズの将来予測、元ブレントフォードFWが『驚くべき』プレミアリーグ監督就任を受けて語る
アンドリュースのこれまでの指導者キャリア
アンドリュースは現役時代、ブラックバーンやWBAでプレミアリーグの舞台に立ち、アイルランド代表として35試合に出場した。その後、MKドンズでカール・ロビンソンの下で指導者としてのキャリアをスタートさせた。
その後は国際舞台でスティーブン・ケニーのアシスタントを務め、U-21代表とフル代表の両方に関わったほか、シェフィールド・ユナイテッドの指揮官クリス・ワイルダーの下でも働いた。そして2023年にブレントフォードへ加わり、セットプレーコーチを務めた。
2025年夏には驚きの昇格を果たした。ブレントフォードはトッテナム行きとなったトーマス・フランクの後任を任命するにあたり、内部から刺激を求める形を選択したためだ。この人事は少なからず驚きを呼んだ。
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ブレントフォードで長期契約にサインした
しかし、アンドリュースは目覚ましい成功を収めている。昨季は降格をめぐる声を早々に沈静化させ、9位フィニッシュへと導いた。ヨーロッパ行きにはあと一歩で届かなかったが、チーム全体の視線は2026-27シーズンに再びその座を見据えている。
人当たりのいいアイルランド人指揮官は2032年までの長期契約に取り組んでいるが、その条件は守られるのだろうか。現在の監督としての軌道を維持するなら、プレミアリーグの強豪が獲得に動くのも時間の問題だ。
アンドリュースはさらなる飛躍を遂げる運命にあるのか？
親しい友人であるアンドリュースの仕事ぶり、そして今後さらに関心が高まっていくかどうかについて問われた元ブレントフォードFWのモリソンは、ベッティングサイトのレビュー元であるFreebets.comの提供で取材に応じ、GOALにこう語った。「素晴らしい、素晴らしい、素晴らしい。ブレントフォードには、今季ですら欧州大会出場圏の外側の枠に入るチャンスがあると思う。昨季は逃した。でも、カップ戦で優勝することもできるかもしれない。
「この前、彼と話した。自分はバーミンガム対ブレントフォードの試合に行っていたんだけど、キースは素晴らしい仕事をしたと思う。どのポジションにも2人の選手がいる。彼らが獲得したあの若者、［ママドゥ］サンガレは、トップ4のどのチームにだって簡単に行けたはずだ。特別な才能だと思う。それでも彼はブレントフォードに行った。クラブのプロジェクトを気に入っているし、いい補強になった。
「彼にはカラム・ウィルソンの経験がある。チアゴにプレッシャーをかける存在だ。［ジェイドン］アンソニーはバーンリーから加入して、シーズンの滑り出しも良かった。［ダンゴ］ワタラやケビン・シャーデへのプレッシャーにもなり、競争が生まれている。
「彼らはウェストハムから4000万で［エル・ハジ・マリック］ディウフを獲得したが、今のところ出場できていない。キーン・ルイス＝ポッターは際立っている。だからブレントフォードにはいい選手がたくさんいる。
「それに、そうだね、キース・アンドリュースは本当に見事な仕事をしている。昨季のことを考えればなおさらだ。去った選手たちがいて、トーマス・フランクも失ったことで、誰もがブレントフォードは降格するかもしれないと思っていた。
「彼は素晴らしい仕事をしている。しかも今季は本当にいいスタートを切った。キースには大きな称賛を送るべきだ。このまま進み続ければ、もっと上のクラブが彼に目をつけるのは間違いない」
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ブレントフォードの2026-27シーズン日程：無敗スタート
ブレントフォードは2026-27シーズン開幕から4試合を戦って無敗を維持している。プレミアリーグ3試合で勝ち点5を積み上げ、バーミンガムに6-1で快勝してカラバオカップ3回戦進出も決めた。
リーグ戦とカップ戦でボーンマス、レディングへのアウェー戦をこなし、地理的に近いチェルシーをホームに迎えるアンドリュース監督のチームは、その後最初のインターナショナルブレークに入る。
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