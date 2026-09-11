親しい友人であるアンドリュースの仕事ぶり、そして今後さらに関心が高まっていくかどうかについて問われた元ブレントフォードFWのモリソンは、ベッティングサイトのレビュー元であるFreebets.comの提供で取材に応じ、GOALにこう語った。「素晴らしい、素晴らしい、素晴らしい。ブレントフォードには、今季ですら欧州大会出場圏の外側の枠に入るチャンスがあると思う。昨季は逃した。でも、カップ戦で優勝することもできるかもしれない。

「この前、彼と話した。自分はバーミンガム対ブレントフォードの試合に行っていたんだけど、キースは素晴らしい仕事をしたと思う。どのポジションにも2人の選手がいる。彼らが獲得したあの若者、［ママドゥ］サンガレは、トップ4のどのチームにだって簡単に行けたはずだ。特別な才能だと思う。それでも彼はブレントフォードに行った。クラブのプロジェクトを気に入っているし、いい補強になった。

「彼にはカラム・ウィルソンの経験がある。チアゴにプレッシャーをかける存在だ。［ジェイドン］アンソニーはバーンリーから加入して、シーズンの滑り出しも良かった。［ダンゴ］ワタラやケビン・シャーデへのプレッシャーにもなり、競争が生まれている。

「彼らはウェストハムから4000万で［エル・ハジ・マリック］ディウフを獲得したが、今のところ出場できていない。キーン・ルイス＝ポッターは際立っている。だからブレントフォードにはいい選手がたくさんいる。

「それに、そうだね、キース・アンドリュースは本当に見事な仕事をしている。昨季のことを考えればなおさらだ。去った選手たちがいて、トーマス・フランクも失ったことで、誰もがブレントフォードは降格するかもしれないと思っていた。

「彼は素晴らしい仕事をしている。しかも今季は本当にいいスタートを切った。キースには大きな称賛を送るべきだ。このまま進み続ければ、もっと上のクラブが彼に目をつけるのは間違いない」