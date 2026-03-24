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「よく聞け！」――ネイマールのブラジル代表落選を受け、ロマリオがカルロ・アンチェロッティに激怒のメッセージを送る
ネイマールの欠場が波紋を呼んでいる
ブラジル代表のアンチェロッティ監督が、3月に行われる親善試合の招集メンバーからネイマールを外す決定を下したことで、南米全土で激しい議論が巻き起こっている。 2023年末に負った深刻な膝の怪我により、34歳のネイマールは長期間にわたり代表戦から遠ざかっているが、ブラジル国民や元選手の間では、彼の有用性について意見が分かれている。アンチェロッティ監督は試合でのコンディション調整と新世代の才能を優先しているように見える一方、ロマリオは代表チームが最も強力な武器を時期尚早に切り捨てていると指摘している。
- AFP
「よく聞いてください、おじさん！」
『ジョルナル・オ・ディア』紙の取材に対し、ロマリオはネイマール級の選手に適用される厳しいフィットネス基準について痛烈に批判し、一流の才能は常に優先されるべきだと主張した。 1994年ワールドカップの英雄は次のように断言した。「スター選手は出場しなければならない。代表チームは、最高で最も才能ある選手たちのための場所だ。ワールドカップに向けた準備期間は1ヶ月あり、アスリートが身体的にも技術的にも回復し、試合のリズムを取り戻し、チームとの連携を深めるには十分な時間だ。
「誰もが知っていることだが、繰り返し言う必要がある。ネイマールのようなスター選手が100％の状態でなくても、他の選手を招集するよりはましだ。才能を無駄にしてはならない。そして、監督にとって才能は不可欠だ。私はまだ、ネイマールがブラジル選手権のピッチで、最終メンバー入りするに値することを証明し、6度目のワールドカップ優勝をもたらしてくれることを期待している。
「はっきり言っておくが、私はネイマールの参加を全面的に支持している一方で、たとえ彼が参加しなくても『ヘクサ』の獲得に向けた取り組みを支持し続けるつもりだ。しかし、メッセージは明確だ。監督、しっかり注意を払ってほしい！」
ロナウドも同調した
ロナウド・ナザリオもこの議論に重きを置いて意見を述べたことで、アンチェロッティへのプレッシャーは高まっている。ロマリオほど過激ではないものの、「オ・フェノメノ」ことロナウドはCNNブラジルに対し、ネイマールは代表戦128試合で79ゴールを記録している実績があるため、スカウティングの必要はないと語った。「もしネイマールが体調さえ良ければ、私は彼をワールドカップに連れていく。 ネイマールの体調が万全であることを願っている。もしそうなら、アンチェロッティ監督も彼を招集するだろうと確信している。彼はチームに貢献できる」とロナウドは語った。「おそらく全試合に出場するわけではないだろうが、彼はこれまで所属したどのチームでもその価値を証明してきた選手だ。最近は深刻な怪我に悩まされているが、ワールドカップに招集するためにネイマールをスカウトする必要はない。もしネイマールが万全の体調であれば、私は彼を招集するだろう。」
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ネイマールのコンディション回復への道のり
ネイマールにとって当面の焦点は、5月にワールドカップの最終メンバーが発表される前に、残っている懐疑的な声を一掃することだ。卓越した才能を持つとはいえ、安定感こそが最優先事項である。今シーズン、このフォワードはサントスで既に5試合を欠場しているが、ブラジル・セリエAではわずか3試合の出場で3ゴール1アシストを記録している。 アンチェロッティ監督にとって、フランスとクロアチアとの今後の親善試合は、かつての象徴的存在を失ったセレソンが創造性を発揮できるかどうかを確かめる、重大な試金石となる。