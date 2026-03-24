「よく聞け！」――ネイマールのブラジル代表落選を受け、ロマリオがカルロ・アンチェロッティに激怒のメッセージを送る

『ジョルナル・オ・ディア』紙の取材に対し、ロマリオはネイマール級の選手に適用される厳しいフィットネス基準について痛烈に批判し、一流の才能は常に優先されるべきだと主張した。 1994年ワールドカップの英雄は次のように断言した。「スター選手は出場しなければならない。代表チームは、最高で最も才能ある選手たちのための場所だ。ワールドカップに向けた準備期間は1ヶ月あり、アスリートが身体的にも技術的にも回復し、試合のリズムを取り戻し、チームとの連携を深めるには十分な時間だ。

「誰もが知っていることだが、繰り返し言う必要がある。ネイマールのようなスター選手が100％の状態でなくても、他の選手を招集するよりはましだ。才能を無駄にしてはならない。そして、監督にとって才能は不可欠だ。私はまだ、ネイマールがブラジル選手権のピッチで、最終メンバー入りするに値することを証明し、6度目のワールドカップ優勝をもたらしてくれることを期待している。

「はっきり言っておくが、私はネイマールの参加を全面的に支持している一方で、たとえ彼が参加しなくても『ヘクサ』の獲得に向けた取り組みを支持し続けるつもりだ。しかし、メッセージは明確だ。監督、しっかり注意を払ってほしい！」