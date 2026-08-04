ビアンコネーリとの5年契約をまとめた後、コロ・ムアニはPSGからの完全移籍を実現できたことへの大きな安堵を口にした。FWはイタリア復帰を望んでいたことを隠さなかった。

「ようやくだ。ほっとしている」とコロ・ムアニは語った。「しばらく前から戻ってきたいと思っていたし、その瞬間が来た。この物語はまだ終わっていない。自分はそれを締めくくりたかった。だから戻ってくるために、できることはすべてやった。これからもこの美しい物語を書き続けていく」







