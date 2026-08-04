翻訳者：
「ようやく、ほっとしている」 ランダル・コロ・ムアニ、PSGでの悪夢に終止符 ユベントスへの5000万ユーロでの完全移籍が成立
コロ・ムアニ、ユヴェントスへの完全移籍が完了
コロ・ムアニは、正式にユヴェントスへの完全移籍を完了し、PSGでの在籍に終止符を打った。セリエAのユヴェントスは、27歳のFWとの2031年までの契約を発表した。フランス代表FWの移籍金は約5000万ユーロとされている。この移籍により、フランスの首都を離れて過ごした2度のレンタル期間が終了することになった。コロ・ムアニはトリノへの完全移籍成立を強く望んでいた。長期契約でこのFWを確保したことで、ユヴェントスはすでにアリアンツ・スタジアムでその価値を証明している選手を加え、攻撃陣の選択肢を強化することになった。
FW、トリノ復帰が決まり安堵
ビアンコネーリとの5年契約をまとめた後、コロ・ムアニはPSGからの完全移籍を実現できたことへの大きな安堵を口にした。FWはイタリア復帰を望んでいたことを隠さなかった。
「ようやくだ。ほっとしている」とコロ・ムアニは語った。「しばらく前から戻ってきたいと思っていたし、その瞬間が来た。この物語はまだ終わっていない。自分はそれを締めくくりたかった。だから戻ってくるために、できることはすべてやった。これからもこの美しい物語を書き続けていく」
セリエAで自身の価値を証明する
コロ・ムアニは、2024-25シーズン後半に成功を収めた期限付き移籍を経験しており、すでにユベントスをよく知っている。その期間には、全公式戦22試合で10ゴール3アシストを記録した。
イタリアで印象的な結果を残したにもかかわらず、FWは復帰後もPSGでルイス・エンリケ監督の構想外に置かれた。その結果、翌シーズンに向けて再び期限付き移籍することになり、今度はプレミアリーグのトッテナムへ加わった。北ロンドンでの時間は忘れたいほど苦しい時期となり、スパーズでは全公式戦を通じてわずか5ゴール4アシストに終わった。
- Getty Images Sport
トリノで新たな章が始まる
完全移籍が完了したことで、コロ・ムアニはセリエAで長期的な将来を築くことに完全に集中できるようになった。PSGを離れたことで、27歳の同選手は、続けて経験したレンタル移籍の期間中には欠けていた継続性を確立することが可能になる。ユベントスは、来るシーズンに向けた準備を進める中で、このフランス人アタッカーを戦術的な枠組みに再び組み込むことを目指す。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。