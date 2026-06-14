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「ようやく勝てたぞ！」――スコットランドが36年ぶりのワールドカップ優勝を祝う中、ジョン・マクギンはスタジアムへ向かう途中で自らに課した挑戦について「後悔はない」と語った。
マクギンが「タータン・アーミー」の長い待ち時間を終わらせた
スコットランドがワールドカップで勝利したのは、1990年のスウェーデン戦以来初めて。ボストンでマクギンが28分に決めたゴールが、粘るハイチを破り貴重な3ポイントをチームにもたらえた。
華麗とはいえないが、クラーク監督率いるチームは底力を示した。ブラジルがモロッコと1－1で引き分けたため、スコットランドはグループCの首位に立った。史上初の決勝トーナメント進出へ大きな一歩を踏み出した。
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決勝点を生んだ個人的な誓い
歴史的ゴールについてマクギンは、スタジアムへ向かう途中で自分にメンタル面の課題を課したと明かした。「こんなチャンスはめったにない」と31歳の選手は語る。「大きな大会でいつも考えるんだ。ベストを尽くせたか？ もっとできたはずだと後悔して帰らないか？」
アストン・ヴィラのスターは続けた。「その姿勢を今夜の試合に持ち込もうとした。うまくいかないこともあったが、スタジアムへ向かう車中で、前向きに挑戦し続けると誓った。失敗してもボールを奪い返し、また挑戦するだけだ。 チームメイトにももっとできると伝え、実際ところどころ示せた。それでもまだギアを上げられる。最大のポイントは、多くの得点を挙げるハイチの前線を無失点に抑えたこと。これがとても大きい」
クラークはスタイルより粘り強さを重視した
この結果に代表監督は上機嫌で、後半の決定力不足も気にしていない様子。「さっきキャプテンのアンディ・ロバートソンに言ったんだ。『グループステージで勝つ時が来たぞ！』ってね」とクラーク監督は笑いながら語った。
終盤はハラハラしたが、守備陣の粘りを称えた。クラーク監督はこう付け加えた。「サポーターには少し心配をかけたかもしれない。 誰もが『勝たねばならない試合』と言った。我々は勝った。このチームの持ち味は『粘り強さ』だ。相手が自由にさせてくれる時も、粘り強く守らねばならない時も、守備は出色だった。ボールを持った時のプレーは改善の余地があるが、勝ったのだから問題ない。」
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ブラジルとモロッコ戦が迫り、厳しい試練が待ち受ける。
祝賀ムードが続く中、GKアンガス・ガンは「まだパフォーマンスを向上させなければならない」と警鐘を鳴らした。残り2試合のモロッコとブラジル戦は、さらに厳しい戦いになると認めた。「難しい試合になると予想していたが、最後は実力が発揮できると思っていた」と語った。
「内容には満足していないが、W杯で勝ち点3を取れたことは大きい。次に向けて改善する」と続けた。「試合終了のホイッスルが鳴った瞬間、本当に興奮した。 前半は少し下がりすぎた。相手には強力なFWが2人いて押し込まれたので、高い位置を保てと声を掛け続けた。粘り強く耐えて試合終了のホイッスルを待った」