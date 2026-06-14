「ようやく勝てたぞ！」――スコットランドが36年ぶりのワールドカップ優勝を祝う中、ジョン・マクギンはスタジアムへ向かう途中で自らに課した挑戦について「後悔はない」と語った。

歴史的ゴールについてマクギンは、スタジアムへ向かう途中で自分にメンタル面の課題を課したと明かした。「こんなチャンスはめったにない」と31歳の選手は語る。「大きな大会でいつも考えるんだ。ベストを尽くせたか？ もっとできたはずだと後悔して帰らないか？」

アストン・ヴィラのスターは続けた。「その姿勢を今夜の試合に持ち込もうとした。うまくいかないこともあったが、スタジアムへ向かう車中で、前向きに挑戦し続けると誓った。失敗してもボールを奪い返し、また挑戦するだけだ。 チームメイトにももっとできると伝え、実際ところどころ示せた。それでもまだギアを上げられる。最大のポイントは、多くの得点を挙げるハイチの前線を無失点に抑えたこと。これがとても大きい」