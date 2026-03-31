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「やるべきことをやっただけだ！」――アル・ナセルで「本来のポジション」に戻ったジョアン・フェリックスは、チェルシー退団について後悔はないと断言した
砂漠での再生
2025年7月にアル・ナスルへ5000万ユーロ（4400万ポンド／5800万ドル）で移籍して以来、フェリックスは驚くべき変貌を遂げた。26歳の彼はリーグ戦わずか26試合で15ゴール、12アシストを記録しており、プレミアリーグでの不振から大きく巻き返している。 チェルシーでの2度の在籍期間（1度はレンタル移籍、もう1度は4200万ポンドでの完全移籍）において、フェリックスは40試合でわずか11ゴールにとどまっていた。カンファレンスリーグ優勝メンバーの一員ではあったものの、彼はしばしば先発メンバーの枠外で過ごすことが多かった。リヤドへの移籍はACミランへの短期レンタル移籍を経て実現したものであり、戦術的な適合性が常に疑問視されていた欧州サッカーでの苛立たしい時期に、決定的な終止符を打つものとなった。
- AFP
ロンドンを去ったことを後悔していない
フェリックスはかつての所属クラブに対して依然として称賛の言葉を惜しまないが、自身が切望していた安定した出場時間を確保するためには、ロンドンを離れることが必要だったと断言している。彼は、チェルシーやアトレティコ・マドリードでは、自身の創造的な本能がしばしば抑え込まれていたと示唆した。そこでは、彼が好む攻撃的ミッドフィルダーのポジションではなく、臨時のウイングや孤立したストライカーとして起用されることが多く、苦戦を強いられていたのだ。
サウジアラビアでの復活を振り返り、フェリックスは次のように語った。「チェルシーでの時間は素晴らしかった。トップクラスのクラブだ。そこでは心地よく過ごせた。ただ、もっと頻繁にプレーしたかったから移籍しただけだ。やるべきことをやった。移籍はプラスになった。今は幸せだし、サッカーを楽しんでいる。それが一番大事なことだ。
「アル・ナセルでは幸せだ。我々は素晴らしいシーズンを送っている。リーグ優勝を目指しているし、その目標に近づいている。 残り8試合で、我々は首位に立っている。僕は定期的に出場し、十分なプレー時間を確保できている。ベンフィカで頭角を現した本来のポジションでプレーしており、自分に非常に合ったシステムだ。特に本来のポジションでプレーする時は、自分自身に絶対の自信を持っている。」
ホルヘ・ジェズスという要素
フェリックスの復活には、ポルトガル人監督ジェズスの存在が決定的な要因となっており、クラブレベルで代表チームメイトのクリスティアーノ・ロナウドと再び共にプレーできる機会も大きな要因となっている。フェリックスは、自信を取り戻す上でジェズスの戦術的な要求が役立ったと語っている。
新たな環境について振り返り、フェリックスは次のように付け加えた。「代表チームではクリスティアーノとはすでに何度か一緒にプレーしたことがあったが、彼は相変わらず、常に非常にプロフェッショナルだ。ジョルジェ・ジェズス監督については数え切れないほどの話を聞いていた。彼は一味違う監督であり、素晴らしい指導者であり、人としても素晴らしい人物だ。彼からは多くのことを学んだ。彼は私を大いに助けてくれた。感謝してもしきれない。」
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タイトル獲得への最後の追い込み
アル・ナセルは現在、26試合で勝ち点67を獲得し、サウジ・プロリーグの首位に立っている。アル・ヒラルにわずか3ポイントの差をつけている状況で、4月にはアル・ナジマ、アル・アクドゥード、アル・エティファク、アル・アハリとの重要な連戦を迎える。 この重要な戦いを終えた後、フェリックスとチームメイトたちは、5月の最終戦となるアル・カディヤ、アル・ヒラル、アル・シャバブ、ダマックとの試合でもトップレベルのパフォーマンスを維持し、優勝を確実なものにしなければならない。また、フェリックスはワールドカップに向けたポルトガル代表の最終メンバー入りを目指している。