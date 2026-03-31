「やるべきことをやっただけだ！」――アル・ナセルで「本来のポジション」に戻ったジョアン・フェリックスは、チェルシー退団について後悔はないと断言した

フェリックスはかつての所属クラブに対して依然として称賛の言葉を惜しまないが、自身が切望していた安定した出場時間を確保するためには、ロンドンを離れることが必要だったと断言している。彼は、チェルシーやアトレティコ・マドリードでは、自身の創造的な本能がしばしば抑え込まれていたと示唆した。そこでは、彼が好む攻撃的ミッドフィルダーのポジションではなく、臨時のウイングや孤立したストライカーとして起用されることが多く、苦戦を強いられていたのだ。

サウジアラビアでの復活を振り返り、フェリックスは次のように語った。「チェルシーでの時間は素晴らしかった。トップクラスのクラブだ。そこでは心地よく過ごせた。ただ、もっと頻繁にプレーしたかったから移籍しただけだ。やるべきことをやった。移籍はプラスになった。今は幸せだし、サッカーを楽しんでいる。それが一番大事なことだ。

「アル・ナセルでは幸せだ。我々は素晴らしいシーズンを送っている。リーグ優勝を目指しているし、その目標に近づいている。 残り8試合で、我々は首位に立っている。僕は定期的に出場し、十分なプレー時間を確保できている。ベンフィカで頭角を現した本来のポジションでプレーしており、自分に非常に合ったシステムだ。特に本来のポジションでプレーする時は、自分自身に絶対の自信を持っている。」