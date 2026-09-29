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「やるべきこととしてはバカげていた」 バレンシアの新指揮官ハビエル・アギーレ、悪名高いワールドカップでの「ゴードン、くたばれ」発言を笑い飛ばす
アギーレ、話題となったゴードンとの衝突を振り返る
バレンシアの新指揮官アギーレは、2026年ワールドカップのラウンド16で起きたゴードンとのタッチライン際での口論が話題となっている件について、重要視しない姿勢を示した。テレビカメラは、このベテラン指揮官がウインガーに向かって罵声を浴びせる様子を捉えていたが、その後、2人はタッチライン際で笑い合っていた。元メキシコ代表指揮官は、この激しいやり取りはイングランドの3-2の勝利という緊迫した状況の中で交わされた、無害な冗談にすぎなかったと強調した。
- AFP
メキシコ人指揮官、タッチライン際でのやり取りを振り返る
バレンシアの新監督就任会見で報道陣に応じたアギーレは、スペインでそのFWと顔を合わせた際にどうあいさつするつもりかと問われた。集まった記者陣の前で口元を手で覆いながら、「こうやってやるつもりだ」と語った。
元マジョルカ指揮官はその後、「ばかなことをした。ワールドカップの熱狂の中で、とっさにやってしまったことだ。こういうことは起こる。それだけだ」と付け加えた。
さらに、2人の間にわだかまりは残っていないと改めて強調し、「そのことを引きずるつもりはない。温かくあいさつしたし、本当にいい写真もある。子どもたちのために、その写真にサインを頼むかもしれない。あいつはスペイン語を上手に話すんだ」と続けた。
バルセロナのウインガー、対立への懸念を一蹴
この夏にニューカッスル・ユナイテッドからバルセロナへ移籍したゴードンは、以前、このやり取りについて、サイドで激しいフィジカル勝負を繰り広げた末の、悪意のないからかいだったと一蹴していた。
この応酬を振り返り、ゴードンは「覚えているよ。ただのちょっとした冗談だ。試合を取り巻く熱気や緊張感がある中での、ちょっとした冗談だった。自分はライン際でそのサイドバックを振り切ったばかりだったから、彼なりのちょっとした賛辞でもあったんだと思う。少なくとも自分はそう受け取った」と語った。
- NurPhoto
残留ミッションはバレンシアで始まる
アギーレはカルロス・コルベラン監督の後任として、シーズン終了までの契約で就任した。任務はクラブを残留争いから遠ざけることにある。67歳の指揮官にとって最初の公式戦は10月11日の日曜日で、チームは敵地でラシン・サンタンデールと対戦する。一方、ゴードンとのタッチラインでの再会は1月下旬まで待つことになり、バレンシアはその時、ラ・リーガでバルセロナと対戦する。
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