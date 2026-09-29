バレンシアの新監督就任会見で報道陣に応じたアギーレは、スペインでそのFWと顔を合わせた際にどうあいさつするつもりかと問われた。集まった記者陣の前で口元を手で覆いながら、「こうやってやるつもりだ」と語った。

元マジョルカ指揮官はその後、「ばかなことをした。ワールドカップの熱狂の中で、とっさにやってしまったことだ。こういうことは起こる。それだけだ」と付け加えた。

さらに、2人の間にわだかまりは残っていないと改めて強調し、「そのことを引きずるつもりはない。温かくあいさつしたし、本当にいい写真もある。子どもたちのために、その写真にサインを頼むかもしれない。あいつはスペイン語を上手に話すんだ」と続けた。