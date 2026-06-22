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FBL-EUR-C3-FREIBURG-ASTON VILLA-FINALAFP
Mohamed Saeed

翻訳者：

「やるならやれ、さもなくば黙れ！」アーセナルとチェルシーに巨額移籍金を要求。アストン・ヴィラは強硬姿勢を崩さない。

モーガン・ロジャーズ
アーセナル
プレミアリーグ
チェルシー
アストン・ヴィラ
移籍情報

アストン・ヴィラは、今夏モーガン・ロジャース獲得を狙うクラブに「高額な移籍金を払うか、他を探せ」と通告した。UEFAの財務規制が迫る中でも、アーセナルやチェルシーの関心が高まる中、ヴィラ首脳は主力選手を安価で放すつもりはない。

  • ヴィラ、ロジャースにクラブ記録の移籍金を要求

    ロジャースへの関心が高まる中、オーナーのナセフ・サウィリス氏とウェス・イーデンズ氏は今夏、強硬な姿勢を示す。アストン・ヴィラは23歳のロジャースを安価で放出すつもりはなく、報道によると1億ポンドを大幅に上回るオファー以外はすべて無視する方針だ。

    『デイリー・メール』によるとクラブは市場の巨額移籍金を根拠にこの姿勢を正当化している。 マンチェスター・シティがエリオット・アンダーソンに1億2000万ポンド、リヴァプールがヤン・ディオマンデに1億ポンドを提示していることを受け、ヴィラは昨季14ゴール12アシストを記録したロジャースをクラブの最高資産と位置づけている。アーセナルやチェルシーが関心を示すも、経営陣はプレミアリーグのライバルにも「値引き」はしないと強調している。


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  • aston villaGetty Images

    ファイナンシャル・フェアプレーの綱渡り

    5月のヨーロッパリーグ制覇などピッチ上の成功にもかかわらず、アストン・ヴィラは財政難に直面している。UEFAは収益の70％超をサッカー関連費用に充てることを禁じており、過去に950万ポンドの罰金を受けたヴィラにとっては大きな負担だ。このため、ウナイ・エメリ監督の補強資金を確保するため、主力選手を放出する可能性が取り沙汰されている。

    さらに、移籍市場ではエヴァン・ゲサンドやタミー・アブラハムに約4500万ポンドを投じたものの、成果を出せなかったレンタル選手の高額給与も負担となっている。

    チャンピオンズリーグ参戦を続けるには、クラブは「極めて独創的」な策が求められ、その過程で選手放出も避けられないかもしれない。

  • エメリー監督、攻撃陣の補強を目指す

    エメリ監督は、ロジャースの去就に関わらずサイドの補強に意欲的だ。エミレーツ時代からガブリエル・マルティネッリを高く評価しており、アーセナルがオファーを検討する余地もある。ただし、マルティネッリの高額年俸は財政難のクラブにとって障害だ。

    候補には、フリーエージェントのハリー・ウィルソン（前フルハム）やニューカッスルのハーヴィー・バーンズがいる。ワールドカップに出場中のイブラヒム・ムバイェ（PSG）も注目しているが、完全移籍の費用は高額だ。

    UEFAスーパーカップのPSG戦を前に、先発の即戦力を優先する。

  • Morgan Rogers England 2026Getty

    ロジャースに関するワトキンスの評決

    移籍の噂が絶えないが、選手たちはワールドカップの代表戦に集中している。オリー・ワトキンスはチームメイトのロジャースを支持し、「来季どこでプレーしても、彼には輝かしい未来がある」と語った。

    「モーガンはトップに立てる」とワトキンスは語る。「この18か月で彼が成し遂げたこと、成長の速度、最高レベルでプレーし始めた姿を見ればわかる。彼はすでに正当な評価を得ており、判断力も備えている。 彼は努力家で、自分のプレーに大きな自信を持っている」