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「やるならやれ、さもなくば黙れ！」アーセナルとチェルシーに巨額移籍金を要求。アストン・ヴィラは強硬姿勢を崩さない。
ヴィラ、ロジャースにクラブ記録の移籍金を要求
ロジャースへの関心が高まる中、オーナーのナセフ・サウィリス氏とウェス・イーデンズ氏は今夏、強硬な姿勢を示す。アストン・ヴィラは23歳のロジャースを安価で放出すつもりはなく、報道によると1億ポンドを大幅に上回るオファー以外はすべて無視する方針だ。
『デイリー・メール』によると、クラブは市場の巨額移籍金を根拠にこの姿勢を正当化している。 マンチェスター・シティがエリオット・アンダーソンに1億2000万ポンド、リヴァプールがヤン・ディオマンデに1億ポンドを提示していることを受け、ヴィラは昨季14ゴール12アシストを記録したロジャースをクラブの最高資産と位置づけている。アーセナルやチェルシーが関心を示すも、経営陣はプレミアリーグのライバルにも「値引き」はしないと強調している。
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ファイナンシャル・フェアプレーの綱渡り
5月のヨーロッパリーグ制覇などピッチ上の成功にもかかわらず、アストン・ヴィラは財政難に直面している。UEFAは収益の70％超をサッカー関連費用に充てることを禁じており、過去に950万ポンドの罰金を受けたヴィラにとっては大きな負担だ。このため、ウナイ・エメリ監督の補強資金を確保するため、主力選手を放出する可能性が取り沙汰されている。
さらに、移籍市場ではエヴァン・ゲサンドやタミー・アブラハムに約4500万ポンドを投じたものの、成果を出せなかったレンタル選手の高額給与も負担となっている。
チャンピオンズリーグ参戦を続けるには、クラブは「極めて独創的」な策が求められ、その過程で選手放出も避けられないかもしれない。
エメリー監督、攻撃陣の補強を目指す
エメリ監督は、ロジャースの去就に関わらずサイドの補強に意欲的だ。エミレーツ時代からガブリエル・マルティネッリを高く評価しており、アーセナルがオファーを検討する余地もある。ただし、マルティネッリの高額年俸は財政難のクラブにとって障害だ。
候補には、フリーエージェントのハリー・ウィルソン（前フルハム）やニューカッスルのハーヴィー・バーンズがいる。ワールドカップに出場中のイブラヒム・ムバイェ（PSG）も注目しているが、完全移籍の費用は高額だ。
UEFAスーパーカップのPSG戦を前に、先発の即戦力を優先する。
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ロジャースに関するワトキンスの評決
移籍の噂が絶えないが、選手たちはワールドカップの代表戦に集中している。オリー・ワトキンスはチームメイトのロジャースを支持し、「来季どこでプレーしても、彼には輝かしい未来がある」と語った。
「モーガンはトップに立てる」とワトキンスは語る。「この18か月で彼が成し遂げたこと、成長の速度、最高レベルでプレーし始めた姿を見ればわかる。彼はすでに正当な評価を得ており、判断力も備えている。 彼は努力家で、自分のプレーに大きな自信を持っている」