「やるならやれ、さもなくば黙れ！」アーセナルとチェルシーに巨額移籍金を要求。アストン・ヴィラは強硬姿勢を崩さない。

5月のヨーロッパリーグ制覇などピッチ上の成功にもかかわらず、アストン・ヴィラは財政難に直面している。UEFAは収益の70％超をサッカー関連費用に充てることを禁じており、過去に950万ポンドの罰金を受けたヴィラにとっては大きな負担だ。このため、ウナイ・エメリ監督の補強資金を確保するため、主力選手を放出する可能性が取り沙汰されている。

さらに、移籍市場ではエヴァン・ゲサンドやタミー・アブラハムに約4500万ポンドを投じたものの、成果を出せなかったレンタル選手の高額給与も負担となっている。

チャンピオンズリーグ参戦を続けるには、クラブは「極めて独創的」な策が求められ、その過程で選手放出も避けられないかもしれない。