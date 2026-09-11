2018年11月に17歳でトップチームデビューを果たして以降、サカは一気にその名を高めてきた。疑いようのないポテンシャルを隠し続けることは不可能で、ほどなくして定位置を確保した。

この技巧派ウインガーは、最初の5シーズンで得点面の数字を着実に伸ばし、2023-24シーズンには全公式戦で20得点を記録した。その時点でイングランド代表にも確固たる地位を築いており、現在は通算56キャップとなっている。

ここ2シーズンは不運な負傷問題にたびたび悩まされ、得点面での貢献にも影響が出ている。プレミアリーグでは2シーズン連続で2桁得点に届いていない。

タイトル争いでも重要な役割を担い、2026年にはイングランド1部優勝とチャンピオンズリーグ決勝進出を果たした。しかし期待値は高く、バルセロナのワンダーキッド、ラミン・ヤマルや、バイエルン・ミュンヘンの謎多き存在マイケル・オリーズといった面々が、右ウイングの基準をさらに引き上げている。