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「やりたい放題だ」 ブカヨ・サカは「ワールドクラス」という過大評価をデータが正当化していないと指摘され、元アーセナルのウインガーがイングランド代表に「譲れない」目標を設定
サカのプレミアリーグでの得点数は減少している
2018年11月に17歳でトップチームデビューを果たして以降、サカは一気にその名を高めてきた。疑いようのないポテンシャルを隠し続けることは不可能で、ほどなくして定位置を確保した。
この技巧派ウインガーは、最初の5シーズンで得点面の数字を着実に伸ばし、2023-24シーズンには全公式戦で20得点を記録した。その時点でイングランド代表にも確固たる地位を築いており、現在は通算56キャップとなっている。
ここ2シーズンは不運な負傷問題にたびたび悩まされ、得点面での貢献にも影響が出ている。プレミアリーグでは2シーズン連続で2桁得点に届いていない。
タイトル争いでも重要な役割を担い、2026年にはイングランド1部優勝とチャンピオンズリーグ決勝進出を果たした。しかし期待値は高く、バルセロナのワンダーキッド、ラミン・ヤマルや、バイエルン・ミュンヘンの謎多き存在マイケル・オリーズといった面々が、右ウイングの基準をさらに引き上げている。
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アーセナルのスター、サカは「ワールドクラス」と呼ばれるに値するのか？
サカにとって10ゴールが最低限のノルマであるべきか、また世界のサッカー界でどの位置にいるのかを問われた元アーセナルのウインガー、ペナントは、NetBet Casinoの協力のもとで行われた取材で、GOALにこう語った。「選手をワールドクラス、世界最高級のウインガーの一人、あるいはプレミアリーグ最高のウインガーだと持ち上げるのであれば、その数字を残さなければならない。私はそれが絶対条件だと思う。
「モハメド・サラーを見れば、彼はそれを9年連続でやってきた。ゴール関与数の枠でいえば、20以上だ。
「彼（サカ）は時に数字やスタッツの面で少し見逃されている部分があると思う。確かに圧巻のパフォーマンスを見せることはあるが、深く掘り下げてスタッツを見ていくと、世界中のトップウインガーや、同じくプレミアリーグでプレーしたトップウインガーたちと比べて、かなり見劣りする」
アーセナル主将ウーデゴールが本来のベストの状態を取り戻す
サカだけが、高い基準を維持できていないとして批判を浴びてきたわけではない。アーセナル主将のマルティン・ウーデゴールもまた厳しい疑問を投げかけられてきたが、ノルウェー代表のプレーメーカーは2026-27シーズン序盤、全盛期を思わせるプレーを見せている。
16歳でレアル・マドリーに加入して以来、常に大きな注目を浴びてプレーしてきたこの技巧派MFは、昨季がわずか1得点だったのに対し、今季はすでに4得点を挙げている。
また、プレミアリーグ屈指の存在だとして、ペナントはアーセナル主将についてこう付け加えた。「あのポジションでは、間違いなくそうだ。昨季全体よりも、今はより多くのゴールを決めていて、より多くの結果に関与している。これは、昨季の彼がどこにいたのか、そして彼がどこまで行けるのか、どんな存在になれるのかを示している。
「これは、アーセナルの前線3人が魔法のようだった年に見られたフォームだ。サカ、［ガブリエウ］マルティネッリ、そしてウーデゴールが、本当にあのチームをけん引していた。彼は本当に一段階上がっている。リーダーになっている。主将なんだ。自ら模範を示している。このまま続ければ、そうだね、彼はおそらくあのポジションで最高の一人だ」
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アーセナルの2026-27シーズン日程：完璧なスタートを切ることに成功
アーセナルはプレミアリーグ王者として戦列に復帰して以来、非の打ちどころのない戦いを続けている。トップリーグの3試合で勝ち点9を積み上げ、チャンピオンズリーグ初戦にも勝利し、コミュニティー・シールドも制した。
ミケル・アルテタ監督のチームは、なお改善の余地を残しているものの、土曜夜にサンダーランドへのアウェーゲームに臨み、再び戦うことになる。サカとウーデゴールは、スタジアム・オブ・ライトで輝きたい選手の一人となるだろう。
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