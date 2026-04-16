負傷中のバイエルン・ミュンヘン若手スター、レナート・カールが派手なピンクの衣装でファンスタンドの前でチームメイトと盛り上がる。代理人のミヒャエル・バラックにとっては複雑な光景だ。
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「やりすぎだ！」バイエルンがレアル・マドリードに勝った後、レナート・カールがアドバイザーのミヒャエル・バラックを怒らせた。
「彼がジャンプすること自体、すでにやりすぎだ。だが、それは熱狂と若さゆえのものだろう」とバラックは語った。ドイツの最多優勝クラブはチャンピオンズリーグ準々決勝第2戦でレアル・マドリードを4-3（前半2-3）で下した。
右太腿裏の肉離れで離脱中の18歳代表選手カールは、アリアンツ・アレーナのスタンドから試合を観戦。それでも試合後のピッチでは中心に立ち、目立っていた。
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レナート・カールは奇抜な服装と遅刻で話題を呼んでいる
カールはピンクのパンツ、ジャケット、スマーフ風帽子、靴で登場し、大きな注目を集めた。副キャプテンのヨシュア・キミッヒは、大一番を前にファンに赤色の服装でスタジアムに来るよう呼びかけていた。
バラックは「彼はロッカールームで文句を言われるだろう」と断言し、自身もカールに直接メッセージを送ると明かした。チームメイトのパブロヴィッチは「彼は目立ちたがり屋だ。今日はそれがよく分かった。放っておけばいい」と笑って語った。
しかし彼は試合中に席を離れ、多くの場面を見逃した。前半終了間際の2-3の失点場面も見ていなかった。39分にはすでにピッチを離れ、ハーフタイムにも遅刻。52分になってようやく戻った。
カールは前節のザンクト・パウリ戦（5-0）も欠場しており、コンパニー監督は彼の離脱期間について明言していない。