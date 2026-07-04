「やらなきゃいけなかったんだ！」―モハメド・サラーが粋なパネンカを決め、エジプトはW杯PK戦でオーストラリアを破った。

緊迫したPK戦で、ベテラン主将が交代出場したGKマット・ライアンと対峙し、中央へチップシュートを決めた。

ミックスゾーンでこの計算された賭けを振り返った彼は、リヴァプールを退団し現在はフリーエージェントとなっているレジェンドだ。若いチームメイトたちに自らの行動で手本を示す責任を強調した。

サラーは「やると決めたのは僕しかいない。経験値が高く、若い選手に自信を与えたかった。最後の瞬間まで迷ったが、これが最後のW杯になるかもしれないから、やるしかなかった」と語った。

自国を大会ノックアウトステージ初勝利へ導いたFWは、その重圧を理解していた。

彼は続けた。「これは歴史だ。試合前に選手たちに『最大の舞台だから楽しんで、プレッシャーに負けるな』と言った。勝てて本当に嬉しい。相手にとっては不運だった。PK戦で負けてしまった。だが、今日、我々が歴史を刻めたことを嬉しく思う。」