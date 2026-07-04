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「やらなきゃいけなかったんだ！」―モハメド・サラーが粋なパネンカを決め、エジプトはW杯PK戦でオーストラリアを破った。
ファラオズが歴史的な勝ち上がり
エジプトはオーストラリアとのPK戦を4－2で制し、大会の次のラウンドに進んだ。前半にエマム・アシュールが先制したが、後半にモハメド・ハニーのオウンゴールで同点とされた。延長戦でも決まらず、PK戦ではオーストラリアのハリー・サウターとルーカス・ヘリントンが失敗。ホッサム・アブデルマグイドが決め、エジプトが勝利した。
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サラが大胆なパネンカを解説
緊迫したPK戦で、ベテラン主将が交代出場したGKマット・ライアンと対峙し、中央へチップシュートを決めた。
ミックスゾーンでこの計算された賭けを振り返った彼は、リヴァプールを退団し現在はフリーエージェントとなっているレジェンドだ。若いチームメイトたちに自らの行動で手本を示す責任を強調した。
サラーは「やると決めたのは僕しかいない。経験値が高く、若い選手に自信を与えたかった。最後の瞬間まで迷ったが、これが最後のW杯になるかもしれないから、やるしかなかった」と語った。
自国を大会ノックアウトステージ初勝利へ導いたFWは、その重圧を理解していた。
彼は続けた。「これは歴史だ。試合前に選手たちに『最大の舞台だから楽しんで、プレッシャーに負けるな』と言った。勝てて本当に嬉しい。相手にとっては不運だった。PK戦で負けてしまった。だが、今日、我々が歴史を刻めたことを嬉しく思う。」
エジプトがアフリカの強豪に仲間入り
この歴史的勝利でエジプトは、ワールドカップのノックアウトステージを突破したアフリカ5カ国目のチームとなった。カメルーン、セネガル、ガーナ、モロッコに続き、「ファラオ軍団」は長年の壁を破った。
- (C)Getty Images
壮大なノックアウトの挑戦が待ち受けている
チームは、大会の強豪アルゼンチンとの厳しい決勝トーナメント1回戦に備え、早く精神を立て直さなければならない。南米の巨人は、カーボベルデとの5得点が飛び交う接戦を制し、勝ち上がった。下馬評の低いこのチームがさらに勝ち進むには、堅い守備を維持し、主将を軸にカウンターを活かすことが鍵だ。
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