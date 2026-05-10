Getty Images/GOAL
翻訳者：
やっぱりバニー・ショーだった！マンチェスター・シティのスターがチェルシーの夢を打ち砕き、新王者WSLのチームがダークホース・ブライトンと共に女子FAカップ決勝へ
ブライトンが歴史を刻み、初のウェンブリー進出を決めた
ブライトンはマージーサイドでの激戦を制し、5得点が生まれた試合で最初にウェンブリー進出を決めた。リヴァプールは開始22分で2-0とリードしたが、最終的には敗れた。 両得点は左サイドで圧力をかけ続けたセリ・ホランドのクロスから生まれた。1点目はデニス・オサリバンがヘディングで叩き込み、2点目は混乱を突いたベアータ・オルソンが押し込んだ。
しかしブライトンはすぐ反撃。2点目からわずか1分後、マヌエラ・バネガスが1点を返し勢いを取り戻す。後半はシーガルズがペースを握り、フラン・カービーのシュートがポストを叩いた直後、マディソン・ヘイリーが狭い角度からヘディングで同点弾を叩き込んだ。
リバプールは途中出場選手が活を入れ、流れを取り戻したが、延長間近の95分、ブライトンが待望の決勝点を奪った。 セットプレーで守備が乱れヴァネガスが押し込み、さらにクリアしきれなかったところをノールダムが右足で沈め、シーガルズが逆転で決勝進出を決めた。
- Getty Images
また番狂わせが起きるか？ ブライトン、マンチェスター・シティ相手に再逆転狙う
ブライトンにとって好調なシーズンはさらに加速し、女子チームが初めて聖地ウェンブリーで試合をすることで歴史的な幕切れが確実となった。シーガルズは直近4試合でアーセナルとマンチェスター・シティに勝利、両チームと引き分け、その勢いで日曜の準決勝に臨む。リヴァプールでの大一番も勢いを増すだろう。
ダリオ・ヴィドシッチ監督の下、チームは2週間前にWSL王者のシティを破っており、今月下旬の再戦でも強豪の目の上のたんこぶになりたいと意気込む。 ホームでの3-2勝利でシティの優勝を阻み、アーセナル戦の1-1引き分けの後にようやくシティが祝勝した。決勝でも下馬評を覆す自信に満ちている。
やっぱりショーだった！ チェルシー移籍が噂されるストライカーがブルーズを悩ませる
スタンフォード・ブリッジでの試合の大半は、決勝でブライトンが対戦するのはマンチェスター・シティではなくチェルシーになるかのように見えた。
開始8分、エリン・カスバートのシュートがディフレクトしてチェルシーが先制。60分にはサム・カーがキアラ・キーティングのミスをヘディングで決め、リードを広げた。
しかしシティは、それ以上のドラマを繰り広げた。後半41分、メアリー・ファウラーがペナルティエリアから鮮やかなシュートで1点を返した。この時点では慰めの1点に思えた。
しかしロスタイム、同点弾が生まれた。 試合前、今夏チェルシーへ移籍する可能性が高い得点王ショーに注目が集まったが、本人はパスに苦しみシュートも決定機には至らなかった。しかし91分、鮮やかなターンからネットを揺らし延長へ持ち込んだ。
延長戦でもその勢いは止まらない。ハンプトンのクリアが長谷川唯につながり、そのクロスをショーが頭で叩き込み、シティを逆転させた。
チェルシーは反撃し、ボルチモアの直接CKがポストを叩き、カースバートの決定機はバーを越えた。終了間際にはヌスケンが好機を作ったが、キーティングがセーブ。チェルシーは86分以降の2失点で逆転を許し、悔しい敗戦となった。
- Getty Images
WSL王者対初出場チーム：対照的なFAカップ決勝
5月31日に行われる女子FAカップ決勝は、新たなWSL王者マンチェスター・シティが圧倒的優位とされる。だがブライトンは、先月の勝利を糧に番狂わせを狙う。
10年ぶりのWSL制覇を果たしたシティがウェンブリーで勝てば、2016年の2冠に並ぶ。当時、ニック・カッシング監督はWSLとリーグカップを制した。 現在、アンドレ・イェグルツ監督率いるチームにはWSL制覇にFAカップを加えるチャンスがあり、成功すれば2020年以来の優勝となる。