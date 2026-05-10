ブライトンはマージーサイドでの激戦を制し、5得点が生まれた試合で最初にウェンブリー進出を決めた。リヴァプールは開始22分で2-0とリードしたが、最終的には敗れた。 両得点は左サイドで圧力をかけ続けたセリ・ホランドのクロスから生まれた。1点目はデニス・オサリバンがヘディングで叩き込み、2点目は混乱を突いたベアータ・オルソンが押し込んだ。

しかしブライトンはすぐ反撃。2点目からわずか1分後、マヌエラ・バネガスが1点を返し勢いを取り戻す。後半はシーガルズがペースを握り、フラン・カービーのシュートがポストを叩いた直後、マディソン・ヘイリーが狭い角度からヘディングで同点弾を叩き込んだ。

リバプールは途中出場選手が活を入れ、流れを取り戻したが、延長間近の95分、ブライトンが待望の決勝点を奪った。 セットプレーで守備が乱れヴァネガスが押し込み、さらにクリアしきれなかったところをノールダムが右足で沈め、シーガルズが逆転で決勝進出を決めた。