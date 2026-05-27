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「やったぞ」――レイオとの接戦を制し、クリスタル・パレスに初の欧州タイトルをもたらしたジャン＝フィリップ・マテタは「最高」の気分だ
マテタが歴史的な勝利を祝う
クリスタル・パレスのFWマテタは、自身のゴールでカンファレンスリーグ制覇を決めた直後、喜びを爆発させた。試合終了のホイッスルが鳴ると、彼は「信じられない。数年前は欧州タイトルなど夢だったのに、今夜実現した」と語った。
「最高だ！やったぞ！ヨーロッパ初挑戦でタイトルを取れた。今は祝いたい。この男［ジョエル・ウォード］と一緒に祝うぞ」とマテタはTNTスポーツに語った。このストライカーは、緊張感あふれる決勝戦で見栄えは悪くとも効果的な直感的なシュートで均衡を破り、この夜のヒーローとなった。
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勝利のために全力を尽くす
試合は過酷で、ラージョ・バジェカーノがプレミアリーグのチームを肉体的に追い詰めた。後半に先制したマテタは、オリバー・グラスナー監督率いるチームがスペイン側の激しいプレッシャーに耐え、リードを守り抜いたと語った。
「すべてを出し切った。彼らの激しさは予想通りだ。今は疲れているが、だからこそ勝てた。僕はファンの味方だ。いつも支えてくれる彼らのために戦った」とフランス人選手は語った。彼のゴールは、アダム・ウォートンのシュートがGKに弾かれたところに素早く反応して生まれた。
ウォートンが中盤で活躍している
マテタが得点を挙げたが、試合を支配したのはウォートンだった。イングランド代表から外れた悔しさを胸に、この若手MFは正確なパスでスペイン代表を1時間近く自陣に押し込んだ。
序盤にはワートンの精緻な浮き球をタイリック・ミッチェルがヘディングで外し、アシストを逃したが、彼のミドルシュートが混戦を生んだ。その混乱からマテタが決勝点を奪い、ワートンの影響力は決定的なものとなった。
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グラスナーからの最高の別れの贈り物
この勝利は、在任中にクラブの運命を大きく変えたグラスナー監督にとって、まさに童話のような結末となった。1年前にマンチェスター・シティを破りFAカップ制した実績に続き、今回の欧州制覇で彼はクラブ史上最も成功した監督の一人としての地位を確固たるものにした。
イーグルスはゴール前で決定力を欠いたが、イェレミー・ピノのフリーキックが両ポストを直撃する場面も。堅守で無失点を維持し、試合は終了。選手たちが祝賀を始めると、わずか12ヶ月で国内カップから欧州制覇へ至った奇跡の道のりに注目が集まった。