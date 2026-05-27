「やったぞ」――レイオとの接戦を制し、クリスタル・パレスに初の欧州タイトルをもたらしたジャン＝フィリップ・マテタは「最高」の気分だ

クリスタル・パレスのFWマテタは、自身のゴールでカンファレンスリーグ制覇を決めた直後、喜びを爆発させた。試合終了のホイッスルが鳴ると、彼は「信じられない。数年前は欧州タイトルなど夢だったのに、今夜実現した」と語った。

「最高だ！やったぞ！ヨーロッパ初挑戦でタイトルを取れた。今は祝いたい。この男［ジョエル・ウォード］と一緒に祝うぞ」とマテタはTNTスポーツに語った。このストライカーは、緊張感あふれる決勝戦で見栄えは悪くとも効果的な直感的なシュートで均衡を破り、この夜のヒーローとなった。