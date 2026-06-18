「もはや付加価値はなく、何も成し遂げられない」…ポルトガルのメディアがロナウドを痛烈に批判

2026年W杯ポルトガル代表初戦のコンゴ民主共和国戦が1-1の引き分けに終わり、クリスティアーノ・ロナウドはポルトガルメディアから厳しい批判を受けた。

41歳での先発は最年長フィールドプレーヤー記録となったが、パフォーマンスは批判を免れない内容だった。

フル出場したものの得点はなく、主要大会10試合連続無得点が続いている。

後半には2度の決定機を逃し、攻撃面で存在感を示せなかった。試合の流れを変える力が衰えたとの声も聞かれる。