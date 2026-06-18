「もはや付加価値はなく、何も成し遂げられない」…ポルトガルのメディアがロナウドを痛烈に批判

2026年W杯ポルトガル代表初戦のコンゴ民主共和国戦が1-1の引き分けに終わり、クリスティアーノ・ロナウドはポルトガルメディアから厳しい批判を受けた。
41歳での先発は最年長フィールドプレーヤー記録となったが、パフォーマンスは批判を免れない内容だった。
フル出場したものの得点はなく、主要大会10試合連続無得点が続いている。
後半には2度の決定機を逃し、攻撃面で存在感を示せなかった。試合の流れを変える力が衰えたとの声も聞かれる。
2026年W杯ポルトガル代表初戦のコンゴ民主共和国戦が1-1の引き分けに終わり、クリスティアーノ・ロナウドはポルトガルメディアから厳しい批判を受けた。
41歳での先発は最年長フィールドプレーヤー記録となったが、パフォーマンスは批判を免れない内容だった。
フル出場したものの得点はなく、主要大会10試合連続無得点が続いている。
後半には2度の決定機を逃し、攻撃面で存在感を示せなかった。試合の流れを変える力が衰えたとの声も聞かれる。
新聞『ア・ポラ』は表紙にロナウドの写真を掲載し、「こうではうまくいかない」と批判。同紙は、フル出場した主将が普段とは異なる形で2度の決定機を逃したと指摘した。
一方、レコルド紙は「このままではポルトガルは何も成し遂げられない」との見出しで、ロナウド、ジョアン・ネヴェス、ヴィテニア、ブルーノ・フェルナンデスの写真を掲載。初戦のチーム全体に漂う失望感を伝えた。
同紙は、ロナウドもチームメイト同様、インスピレーションに欠け、最高のパフォーマンスを発揮できなかったと付け加えた。
一方、新聞『オ・ジョジョ』は大会序盤のポルトガルのパフォーマンスを「失望」と評し、ロナウドらがコンゴ民主共和国代表戦で精彩を欠いたと指摘した。
同紙によると、サウジアラビアのアル・ナセルに所属するFWは試合終了直後にロッカールームへ直行したが、後に戻って「何も無駄ではなかった」と語ったという。
一方『コリオ・ダ・マンハ』紙は「ヒューストン…我々はいくつかの問題を抱えている」との見出しで代表チームの現状を皮肉り、その中心にロナウドを据えた。
「ディアリオ・デ・ノティシアス」紙は、ロナウドがコンゴ民主共和国代表のディフェンダーに囲まれ孤立。チームメイトからペナルティエリア内にボール供給がなく、攻撃力が大きく制限されたと指摘した。
一方、「ジョルナル・デ・ノティシアス」紙は、ジョアン・カンセロ、ジョアン・ネヴェス、ペドロ・ネトの3人を除き代表チームは「極めて低調」と批判し、ロナウドも期待外れだったと結論付けた。
批判は新聞にとどまらず、テレビ局「シク・ノティシアス」は「ロナウドはポルトガル代表に付加価値をもたらさない」と断じた。
SNS上でもファンがキャプテンのパフォーマンスに不満を示し、「家に帰ろう」と母親が語る合成写真など皮肉的な投稿が拡散した。
批判の的となったのはロナウドだけではなかった。スペイン人監督のロベルト・マルティネスも、代表チームのパフォーマンスと試合結果をめぐり非難された。
試合後、監督はロナウドを擁護したが、次戦のウズベキスタン代表戦では先発メンバーを再考する声も。ロナウドが引き続き先発するか、別の選択肢を選ぶか、注目が集まる。