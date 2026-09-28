Kirchner-Media
翻訳者：
「もはやトップチームではない」 バスティアン・シュバインシュタイガーが、ギリシャ戦で歴史的屈辱を喫したユルゲン・クロップ率いる苦境のドイツ代表を痛烈批判
アウクスブルクの歴史的敗戦がホームチームを驚かせる
ドイツは日曜夜、アウクスブルクで行われた最新のUEFAネーションズリーグで、ギリシャにホームで0-1の屈辱的敗戦を喫した。74分、ディミトリオス・クルベリスのシュートがヨシュア・キミッヒに当たって大きくコースが変わり、アウェーのギリシャにとって歴史的勝利を決定づけた。この衝撃的な結果により、ドイツ代表は両国の公式戦11度の対戦で、ギリシャ相手に初黒星を喫した。
- Michael Weber
識者、凡庸さへの転落を嘆く
試合終了のホイッスル後、ARDの司会エスター・ゼトラチェク氏の取材に応じた元ドイツ代表主将バスティアン・シュバインシュタイガー氏は、開催国の迫力を欠いた攻撃について一切遠慮なく語った。
代表チームの水準が憂慮すべきほど低下していることを嘆き、シュバインシュタイガー氏は「我々はもはやトップチームではなく、平凡なレベルに落ち着いてしまっている。相手に問題を引き起こすような形でプレッシャーをかけることができていない」と述べた。
前戦のパフォーマンスと比較しつつ、このバイエルン・ミュンヘンのレジェンドは、ドイツ代表について「十分なプレッシャーを生み出せなかった」と指摘。その一方で、木曜日に行われたオランダとの1-1の引き分けでは「より良かった」とも認めた。
前線を欠いた勝利の立役者たち
膨れ上がった44人の選考プールの中でクロップが大幅なローテーションを行っている点について、シュバインシュタイガーは、ドイツにはギリシャのコンスタンティノス・カレツァス、クリストス・ツォリス、ヴァンゲリス・パヴリディスに匹敵する、試合を決定づける勝負強い選手が欠けていると主張した。
また、カリム・アデイェミが、新天地のクラブで輝きを放っている左ではなく、右サイドで起用されていることを指摘。元ドルトムントのスターの役割について、シュバインシュタイガーは「彼はバルセロナで信じられないほど良いスタートを切った。そこで彼の強みはうまく生かされている。あちらでは左でプレーしているし、私もそこでプレーすべきだと考えている」と述べた。
しかし、元ドイツ代表主将は指揮官に責任を押しつけることはせず、むしろチームに個々の責任を求めた。「クロップは魔法使いではない。必要なのはハードワークだ。だが選手たちも少しは自問しなければならない。これが自分たちのすべてなのか、と」
- Getty Images Sport
監督が早急な立て直しを求める
この衝撃的な敗戦により、ドイツは2026年ワールドカップのグループステージ以降、4試合連続未勝利となった。ディー・マンシャフトは10月1日木曜日の第3節でセルビアをホームに迎えるが、早急な立て直しが必要である。 その後、クロップ監督率いるチームは3日後にギリシャへ向かう。アウクスブルクでの敗戦の雪辱を果たし、準々決勝進出の望みをつなぐ必要がある。
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