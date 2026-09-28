試合終了のホイッスル後、ARDの司会エスター・ゼトラチェク氏の取材に応じた元ドイツ代表主将バスティアン・シュバインシュタイガー氏は、開催国の迫力を欠いた攻撃について一切遠慮なく語った。

代表チームの水準が憂慮すべきほど低下していることを嘆き、シュバインシュタイガー氏は「我々はもはやトップチームではなく、平凡なレベルに落ち着いてしまっている。相手に問題を引き起こすような形でプレッシャーをかけることができていない」と述べた。

前戦のパフォーマンスと比較しつつ、このバイエルン・ミュンヘンのレジェンドは、ドイツ代表について「十分なプレッシャーを生み出せなかった」と指摘。その一方で、木曜日に行われたオランダとの1-1の引き分けでは「より良かった」とも認めた。