ボルシア・ドルトムントはブンデスリーガ第6節、シュタディオン・アン・デア・アルテン・フェルステライで粘り強いウニオン・ベルリンに阻まれ、スコアレスドローに終わった。両クラブの対戦は、これまで必ず得点が生まれて勝敗が決しており、今回が初の引き分けとなった。

ニコ・コヴァチ監督は、ミッドウィークの欧州大会でのボデ／グリムト戦における失意を受け、先発メンバーを5人変更。ニコ・シュロッターベック、ユリアン・リエルソン、フェリックス・ヌメチャ、イーサン・ヌワネリ、セルー・ギラシを先発に戻した。

フィジカルな戦いの中でデュエルの56％を制したものの、ドルトムントは決定機をなかなか作れなかった。