dts Nachrichtenagentur
翻訳者：
「もどかしく、つらい！」ウニオン・ベルリン戦で足踏みしたボルシア・ドルトムントに、グレゴール・コベルが警鐘
ドルトムント、激しい攻防の末にベルリンで引き分け。勝利逃す
ボルシア・ドルトムントはブンデスリーガ第6節、シュタディオン・アン・デア・アルテン・フェルステライで粘り強いウニオン・ベルリンに阻まれ、スコアレスドローに終わった。両クラブの対戦は、これまで必ず得点が生まれて勝敗が決しており、今回が初の引き分けとなった。
ニコ・コヴァチ監督は、ミッドウィークの欧州大会でのボデ／グリムト戦における失意を受け、先発メンバーを5人変更。ニコ・シュロッターベック、ユリアン・リエルソン、フェリックス・ヌメチャ、イーサン・ヌワネリ、セルー・ギラシを先発に戻した。
フィジカルな戦いの中でデュエルの56％を制したものの、ドルトムントは決定機をなかなか作れなかった。
- Getty Images Sport
コベル、ゴールを脅かす場面の少なさを批判
ドルトムントのGKグレゴール・コベルは、チームの攻撃を厳しく評価し、ホームチームのペナルティエリアに十分な圧力をかけられなかったと認めた。「相手をもっと苦しめ、プレッシャーをかけ、相手陣内のより深い位置まで入り込み、時にはゴールを脅かす。そうしたことが十分にできなかった」とコベルは語った。
「結局、今日の僕たちに欠けていたのはそこだ」とスイス人GKは付け加えた。
「結局、スコアレスドローという結果に終わった。悔しいし、つらい」
アントン、若いチームを長い目で見るよう呼びかけ
DFヴァルデマル・アントンも、アタッキングサードでの判断についてコベルと同じ見方を示した。一方、チームはコヴァチ監督の下で成長を続けているとして、冷静さを求めた。「今の僕たちは、アタッキングサードでうまくできていないことがある。単純に判断を誤っているんだ」とアントンはミックスゾーンで語った。
「とにかく冷静さを保つ必要がある。言ったように、僕たちは若いチームだ。これを乗り越えて、今後はさらに良くなっていく」
「軌道に戻るために、戦って懸命に取り組まなければならない」と付け加えた。「アタッキングサードで欠けている、あの少しの運は、自分たちでつかみ取らなければならないものだ」
- AFP
ドルトムント、判断面の課題改善を目指す
ドルトムントは後半、マキシ・バイアーとギラシがチャンスをつくったものの、ウニオン・ベルリンの統率された守備ブロックを崩して決勝点を奪うことはできなかった。さらに、途中出場のコンスタンティノス・カレツァスが試合終盤に足首を負傷した。
コヴァチ監督率いるチームは、今後数日間の練習でアタッキングサードでの決定力不足の改善に取り組む。
今後の国内戦と欧州での試合に向け、ボルシア・ドルトムントは早急に決定力を取り戻さなければならない。
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