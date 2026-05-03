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「もっと頑張らなきゃ！」――ロイ・キーンはマンUの若手コビー・マイヌーのプレーに「問題がある」と指摘し、「依然として納得していない」。
キーン、ユナイテッドの若手選手に更なる努力求める
宿敵リヴァプール戦で3－2の勝利を収め、マンチェスター・ユナイテッドのチャンピオンズリーグ出場権を決定したメインーの決勝ゴールにもかかわらず、キーンは21歳の彼の現状に懐疑的だ。
このイングランド代表がオールド・トラッフォードで77分に決めた決勝点で試合は決まったが、元ユナイテッド主将は、このMFがトップクラスになるにはまだ時間がかかると主張している。
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「彼はまだ勉強中だ」
スカイ・スポーツの取材にキーンは、マイヌーの成長についてこう語った。「まだ納得できていない。彼は有望な若手で、トップチームでの出場は70試合ほどだ」。
イングランド代表に招集されているとはいえ、まだ僕を納得させていない。来年はユナイテッドで再びレギュラーとしてプレーしてほしい。僕はMFには厳しい。自分にも厳しかった。それでも彼にはまだやるべきことがたくさんある。チャンス？もちろんある。まだ成長途中だ。
爆発的なペースへの懸念
キーンは、このアカデミー出身の選手が現代の中盤で求められる生来の身体能力、特に激しい攻守の切り替えに対応できるかを疑問視した。
「問題は、彼が十分に爆発力があるか、そしてスタートダッシュが遅い場合、それが改善できるかだ」とキーンは語った。
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キャリックの下で躍進
キーンは、アモリム監督の下でスタメンから外れたことが、長い目で見てマイヌーにとってプラスになる可能性があると指摘した。鮮烈なデビューを飾りイングランド代表にも選ばれたこのMFは、一時はベンチを温めたが、キャリック監督の下でリズムを取り戻した。
「この半年間は彼にとって良い経験になる」とキーンは語る。「ビッグクラブの若手として注目され、代表にも選ばれた。レンタル移籍が噂されたが、時にはベンチで学び、試合を観察する時間が必要だ」。