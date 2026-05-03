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Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport
Mohamed Saeed

翻訳者：

「もっと頑張らなきゃ！」――ロイ・キーンはマンUの若手コビー・マイヌーのプレーに「問題がある」と指摘し、「依然として納得していない」。

コビー・メイヌー
マンチェスター・ユナイテッド
R. Keane
リヴァプール
プレミアリーグ

マンチェスター・ユナイテッドのレジェンド、ロイ・キーンは、日曜日のリヴァプール戦で活躍したコビー・マイヌーにまだ完全に納得していないと認めた。キーンは、この若者にはトップレベルになるために解決すべき大きな「問題」が残っていると見ている。

  • キーン、ユナイテッドの若手選手に更なる努力求める

    宿敵リヴァプール戦で3－2の勝利を収め、マンチェスター・ユナイテッドのチャンピオンズリーグ出場権を決定したメインーの決勝ゴールにもかかわらず、キーンは21歳の彼の現状に懐疑的だ。

    このイングランド代表がオールド・トラッフォードで77分に決めた決勝点で試合は決まったが、元ユナイテッド主将は、このMFがトップクラスになるにはまだ時間がかかると主張している。

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    「彼はまだ勉強中だ」

    スカイ・スポーツの取材にキーンは、マイヌーの成長についてこう語った。「まだ納得できていない。彼は有望な若手で、トップチームでの出場は70試合ほどだ」。

    イングランド代表に招集されているとはいえ、まだ僕を納得させていない。来年はユナイテッドで再びレギュラーとしてプレーしてほしい。僕はMFには厳しい。自分にも厳しかった。それでも彼にはまだやるべきことがたくさんある。チャンス？もちろんある。まだ成長途中だ。

  • 爆発的なペースへの懸念

    キーンは、このアカデミー出身の選手が現代の中盤で求められる生来の身体能力、特に激しい攻守の切り替えに対応できるかを疑問視した。

    「問題は、彼が十分に爆発力があるか、そしてスタートダッシュが遅い場合、それが改善できるかだ」とキーンは語った。

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    キャリックの下で躍進

    キーンは、アモリム監督の下でスタメンから外れたことが、長い目で見てマイヌーにとってプラスになる可能性があると指摘した。鮮烈なデビューを飾りイングランド代表にも選ばれたこのMFは、一時はベンチを温めたが、キャリック監督の下でリズムを取り戻した。

    「この半年間は彼にとって良い経験になる」とキーンは語る。「ビッグクラブの若手として注目され、代表にも選ばれた。レンタル移籍が噂されたが、時にはベンチで学び、試合を観察する時間が必要だ」。

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