「もっと頑張らなきゃ！」――ロイ・キーンはマンUの若手コビー・マイヌーのプレーに「問題がある」と指摘し、「依然として納得していない」。

宿敵リヴァプール戦で3－2の勝利を収め、マンチェスター・ユナイテッドのチャンピオンズリーグ出場権を決定したメインーの決勝ゴールにもかかわらず、キーンは21歳の彼の現状に懐疑的だ。

このイングランド代表がオールド・トラッフォードで77分に決めた決勝点で試合は決まったが、元ユナイテッド主将は、このMFがトップクラスになるにはまだ時間がかかると主張している。