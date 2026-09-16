テクニカルセンターを後にする際、車中から報道陣に応じたテデスコは、自身の早すぎる退任に極めて大きな失望を感じていることを認めた。また、短い指揮期間中に温かく迎え入れてくれた地元サポーターと街を称賛した。

前ベルギー代表監督は、クラブ首脳陣との非公開の話し合いについては機密のままにすると強調した。

「私たちが互いに話したことは、私たちの間にとどまる」とテデスコは述べた。「この街は信じられないほど素晴らしい形で私を迎え入れてくれたし、もっと長く残りたかった。本当に、本当に申し訳なく思っている。これがフットボールだが、この人たちは多くのものに値する」