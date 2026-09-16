IPA Sport
翻訳者：
「もっと長く残りたかった！」 ドメニコ・テデスコが、ボローニャからの非情な解任後に沈黙を破る
テデスコが短期間の在任を経て解任された
『ガゼッタ・デッロ・スポルト』によると、ボローニャFCは就任からわずか2カ月で、ドメニコ・テデスコ監督を正式に解任した。イタリア系ドイツ人指揮官は午前8時53分にカステルデボーレのトレーニングセンターに到着し、最後の別れを済ませた後、午前10時15分過ぎにその場を後にした。
クラブは公式声明を発表し、41歳の指揮官が短い在任期間に示したプロフェッショナリズムと専門性に感謝を伝えた。
後任にはラッファエレ・パッラディーノが即座に任命され、2029年6月30日までの契約にサインした。
- Getty Images Sport
退任する指揮官がファンに深い後悔を示す
テクニカルセンターを後にする際、車中から報道陣に応じたテデスコは、自身の早すぎる退任に極めて大きな失望を感じていることを認めた。また、短い指揮期間中に温かく迎え入れてくれた地元サポーターと街を称賛した。
前ベルギー代表監督は、クラブ首脳陣との非公開の話し合いについては機密のままにすると強調した。
「私たちが互いに話したことは、私たちの間にとどまる」とテデスコは述べた。「この街は信じられないほど素晴らしい形で私を迎え入れてくれたし、もっと長く残りたかった。本当に、本当に申し訳なく思っている。これがフットボールだが、この人たちは多くのものに値する」
パッラディーノが即座に指揮を執り、円滑な移行を実現へ
同スタジアムで指揮を執れたのがわずか2試合にとどまったことへの悔しさはあったものの、テデスコはクラブの今後の成功を願い、終始冷静な態度を保った。夏の間に下されたスカッド編成や内部決定について、公の場で批判することは避けた。
ボローニャは、電撃的な監督交代を受け、パッラディーノ体制の新時代を始めるべく、迅速に動き出した。
新指揮官は、CESTの16時にカステルデボレで初練習を指揮する予定となっていた。
- IPA Sport
長期契約の下で新時代が始まる
パッラディーノがトップチームの指揮を執ることになり、明確な使命として安定の確立とパフォーマンスレベルの向上が求められる。2029年までの契約を結んだことは、クラブ首脳陣がその戦術的ビジョンを長期的に信頼していることを示している。
チームは午後のトレーニングセッションで、新監督の手法に適応するという差し迫った試練に直面する。
ボローニャは今後、パッラディーノの指導の下で控えるセリエAの試合に向けた準備に焦点を当てる。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。